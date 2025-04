'Nenhuma hipótese' sobre causa de apagão na Península Ibérica pode ser descartada, diz Sánchez

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que não se pode "descartar nenhuma hipótese" sobre as causas do grande apagão desta segunda-feira (28), que continua sendo investigado.

"As instituições de Estado competentes e todos os operadores privados estão trabalhando de forma coordenada para entender o que aconteceu", disse Sánchez em um discurso televisionado na noite desta segunda.

"Todas as causas potenciais estão sendo analisadas [...] sem descartar nenhuma hipótese", acrescentou.

O apagão afetou toda a Península Ibérica. Em Portugal, o primeiro-ministro Luis Montenegro afirmou que a origem da falha de energia ocorreu "provavelmente na Espanha".

"O corte generalizado de nossa rede elétrica foi provocado no exterior do país, provavelmente na Espanha", declarou Montenegro à noite em coletiva de imprensa.

O primeiro-ministro anunciou que esta "situação grave e inédita" deve ser normalizada no país "nas próximas horas".

Em vários bairros de Lisboa, a eletricidade começou a ser restabelecida, constataram jornalistas da AFP e moradores ouvidos por telefone.

