Lillard, do Milwaukee Bucks, sofre ruptura no tendão de Aquiles

A estrela do Milwaukee Bucks, Damian Lillard, perderá o restante da temporada da NBA após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles esquerdo durante a derrota de sua equipe para o Indiana Pacers nos playoffs, informou a ESPN nesta segunda-feira (28).

Lillard, de 34 anos, se lesionou no primeiro quarto do quarto jogo, que os Bucks perderam no domingo por 129 a 103.

O armador se machucou justamente quando havia acabado de voltar a jogar, após ter sido diagnosticado em março com um coágulo de sangue na panturrilha direita.

A ESPN informou nesta segunda-feira que uma ressonância magnética revelou a ruptura no tendão de Aquiles, diagnóstico que implica um longo período de recuperação para Lillard.

A lesão é um golpe devastador para as esperanças do Milwaukee de se firmar como candidato ao título, dada a parceria de Lillard com Giannis Antetokounmpo.

Lillard chegou ao Milwaukee em 2023, após onze anos no Portland Trail Blazers.

Após a lesão de domingo, um abatido Antetokounmpo declarou que vinha apoiando o companheiro em sua recuperação da lesão anterior.

"Muita gente não vê pelo que o Dame teve que passar, mas eu estive perto dele todos os dias, e é difícil", disse Antetokounmpo.

"É complicado estar na posição dele, mas ele é um dos caras mais duros e mentalmente mais fortes com quem já estive, e é por isso que ele é quem é. Acredito que ele vai superar todos os obstáculos que aparecerem em seu caminho", acrescentou.

O Milwaukee está perdendo a série de playoffs melhor de sete por 3 a 1 contra o Indiana. Os Pacers podem fechar a série se vencerem o quinto jogo nesta terça-feira.

