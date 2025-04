Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians

Dorival Júnior, ex-treinador da Seleção brasileira, assumirá a partir desta segunda-feira (28) o comando técnico do Corinthians, anunciou o clube.

Demitido do comando da Seleção em março, após uma goleada histórica de 4 a 1 sofrida contra a Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o treinador de 63 anos chega a um Corinthians abalado pela derrota de 4 a 0 sofrida no domingo diante do Flamengo pelo Brasileirão.

"Dorival dará o primeiro treino para o grupo na tarde desta segunda", detalhou o clube paulista.

O Corinthians era o único grande clube de São Paulo que Dorival Júnior ainda não havia dirigido, após as passagens por Santos, Palmeiras e São Paulo.

Seu contrato terá duração até 31 de dezembro de 2026.

Apesar da dolorosa derrota no clássico das multidões, o 'Timão' espera se reerguer no Brasileirão, onde ocupa a décima segunda posição com sete pontos, sete a menos que o líder Flamengo.

Além disso, briga por uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana. Com três das seis rodadas disputadas, o Corinthians é o terceiro colocado em seu grupo com quatro pontos, atrás de Huracán (7) e América de Cali (5).

"É um momento importante da minha carreira. Espero que, ao final da temporada, possamos lutar por todas as competições que estamos disputando", declarou Dorival, citado pelo serviço de imprensa do clube.

O Corinthians demitiu o argentino Ramón Díaz em meados de abril, após duas derrotas nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e uma eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores.

