Cardeal condenado desiste do conclave, segundo imprensa italiana

Um cardeal italiano condenado por peculato e destituído de seus privilégios pelo papa Francisco decidiu não participar do conclave que elegerá o novo pontífice após fazer pressão para ser admitido, noticiou a imprensa local nesta segunda-feira (28).

Angelo Becciu, de 76 anos, já foi uma das figuras mais poderosas do Vaticano, assessor de Francisco e foi inclusive considerado candidato papável até que um obscuro negócio imobiliário em Londres o levou perante a justiça.

Ele era então prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. O papa o forçou a renunciar e retirou seus privilégios em 2020, três anos antes de ele ser condenado a mais de cinco anos de prisão por crimes financeiros.

Becciu insistiu em que poderia participar do conclave que começa em 7 de maio, apesar de não estar na lista oficial de eleitores.

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado de Francisco durante anos, entregou a Becciu dois documentos assinados pelo pontífice argentino confirmando que ele não poderia participar.

A primeira carta era datada de 2023 e a outra do mês passado, de acordo com o jornal Domani.

Parolin teria apresentado os documentos aos cardeais reunidos anteriormente para preparar o terreno para o conclave.

Becciu foi o número dois da secretaria de Estado entre 2011 e 2018, cinco anos na gestão de Parolin, considerado por muitos o principal candidato ao papado.

A queda de Becciu ocorreu em meio a uma série de reformas promovidas por Francisco com o objetivo de sanear as finanças do Vaticano, notoriamente obscuras.

ide/jt/mb/aa/mvv