Luis Enrique-Arteta, admiração mútua e rivais na Liga dos Campeões

Um treinador espanhol tem sua presença confirmada na final das Liga dos Campeões no dia 31 de maio: Luis Enrique e Mikel Arteta se enfrentam na semifinal disputada entre seus times, Paris Saint-Germain e Arsenal, respectivamente.

"Sou um grande fã do Luis Enrique há muitos anos. É um treinador incrível. O que construiu nessa equipe é algo realmente especial. Sua regularidade, sua forma de jogar... Vai ser muito difícil para nós", declarou Arteta ao canal de televisão Canal+ após eliminar o Real Madrid nas quartas de final e ao saber que enfrentaria o time parisiense.

O jogo de ida da semifinal, em Londres, na terça-feira (29), determinará o tom do confronto, que será decidido no 7 de maio, na capital francesa.

- Precedente próximo -

Não será a primeira vez que suas estratégias são colocadas à prova nesta temporada, já que suas equipes se enfrentaram na segunda rodada da Champions, em 1º de outubro, com a vitória de 2 a 0 dos ingleses, com gols de Bukayo Saka e Kai Havertz.

O duelo foi uma primeira oportunidade para uma troca de elogios prévios à partida.

"É um dos melhores técnicos no mercado atualmente. Ele mudou o Arsenal e o tornou um dos melhores times do mundo, capaz de brigar por títulos. Talvez seja a melhor equipe da Europa jogando com a bola e é um treinador magnífico e uma ótima pessoa", declarou Luis Enrique sobre seu compatriota.

Arteta também aplaudiu o trabalho do treinador do PSG. "Ele tem uma personalidade incrível, um caráter forte e muita energia, sempre apoiando os jovens jogadores. O que eu gosto nele é que, onde quer que tenha estado, como jogador ou como técnico, ele deixou sua marca", disse o treinador basco.

- Guardiola, denominador comum -

A carreira de ambos como técnicos teve um ponto em comum na figura de Pep Guardiola.

Luis Enrique começou no comando do Barcelona B quando Guardiola foi promovido ao time principal em meados de 2008.

Foram três temporadas no 'Barça B', enquanto Guardiola levou a equipe a um dos melhores momentos de sua história, de modo que o trabalho e a comunicação entre os dois foram contínuos durante esses anos.

O início de Arteta como treinador está ainda mais ligado a Guardiola, já que ele foi seu assistente no Manchester City entre 2016 e 2019, antes de assumir o Arsenal.

- Companheiros no Barça -

Tanto Luis Enrique (54 anos) como Arteta (43) conheciam bem Guardiola desde o tempo em que jogavam no Barcelona e também se conheciam na época, apesar de serem de gerações diferentes.

Luis Enrique já era um jogador experiente do time principal, enquanto Arteta era uma jovem promessa do time juvenil do 'Barça' entre 1999 e 2001, treinando regularmente com o time principal.

"Mikel e eu fomos companheiros de equipe quando jogávamos, acho que por uma temporada. Ele era muito jovem e treinava conosco no time principal. Tenho boas lembranças dele como companheiro de equipe e estou ansioso para cumprimentá-lo", disse o técnico do PSG antes do confronto de outubro.

Agora ambos se encontrarão novamente para tentar chegar à final da Champions no próximo mês em Munique.

