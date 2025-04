EUA: mais de 100 migrantes detidos durante operação em casa noturna

As autoridades dos Estados Unidos prenderam no domingo (27) mais de 100 estrangeiros em situação irregular em uma operação em uma casa noturna no Colorado, como parte de uma campanha de linha dura com os imigrantes lançada pelo presidente republicano Donald Trump.

A agência de combate às drogas dos Estados Unidos (DEA) anunciou a detenção de mais de 100 estrangeiros em situação irregular em uma boate clandestina, que a procuradora-geral Pam Bondi afirmou na rede social X que era "frequentada por terroristas" da gangue venezuelana 'Tren de Aragua' e do grupo criminoso MS-13.

Desde seu retorno à Casa Branca, Trump declarou como "organizações terroristas" as gangues 'Tren de Aragua' e MS-13, enviou tropas para a fronteira com o México e defende a expulsão em massa de migrantes sem documentos, como parte de uma política de linha dura.

O magnata republicano enfrenta juízes federais, grupos de defesa dos direitos humanos e a oposição do Partido Democrata, que afirmam que, com sua campanha de deportações em larga escala, o presidente viola os direitos humanos e a Constituição.

Muitos estrangeiros denunciam que foram expulsos de forma expressa, sem o direito a uma audiência.

As imagens publicadas na rede social X pela DEA mostram agentes armados quebrando uma janela e gritando para os frequentadores da boate levantarem as mãos, enquanto a multidão sai correndo.

A DEA informou que mais de 100 estrangeiros em situação irregular foram detidos "na casa noturna clandestina" de Colorado Springs.

"Drogas e armas foram apreendidas", informou a agência no X.

O agente especial da DEA Jonathan Pullen declarou aos canais de televisão locais que, durante a operação, foram encontrados vários membros do Exército dos Estados Unidos na boate, "como clientes ou trabalhando como segurança".

Trump celebrou no domingo a operação em sua plataforma Truth Social. Ele afirmou que a ação foi direcionada contra "algumas das piores pessoas que estão ilegalmente" nos Estados Unidos.

O presidente também atacou os juízes que bloquearam deportações de migrantes e afirmou que os magistrados transformarão os Estados Unidos em um "caos repleto de criminalidade".

Organizações de defesa dos direitos humanos denunciaram no sábado que as autoridades deportaram três crianças americanas com suas mães, que eram estrangeiras sem documentos, e que um dos menores sofre um tipo de câncer agressivo.

Uma das deportações mais notáveis é a de Kilmar Abrego Garcia, um salvadorenho residente em Maryland, que foi expulso para seu país, apesar de ter um status especial de proteção.

O governo Trump admitiu que Abrego Garcia foi deportado devido a um "erro administrativo" e a Suprema Corte determinou que as autoridades devem facilitar seu retorno aos Estados Unidos.

Trump, no entanto, insiste que Abrego Garcia é membro de um grupo criminoso.

O destino de Abrego Garcia provocou uma disputa entre o governo e a oposição. Vários congressistas democratas viajaram a El Salvador devido às denúncias de que ele foi detido em uma grande penitenciária destinada a integrantes de gangues.

