Sporting e Benfica goleiam e seguem empatados no topo da tabela

Sporting e Benfica se mantiveram firmes em sua acirrada corrida neste domingo (27), pela 31ª rodada do campeonato português: as duas equipes golearam e a três rodadas do fim do torneio continuam empatadas em pontos, agora com 75 cada.

O Benfica foi o primeiro a jogar, goleando o AVS (16º) por 6 a 0 no seu Estádio da Luz, num jogo com seis marcadores diferentes e encerrado pelo argentino Nicolás Otamendi.

Essa vitória colocou as 'Águias' provisoriamente na liderança, enquanto o Sporting aguardava para visitar o Boavista (17º) no último jogo deste domingo.

Os 'Leões' mostraram a sua força e venceram por 5 a 0, num jogo em que o sueco Viktor Gyökeres voltou a brilhar, com quatro gols. O outro gol do Sporting foi marcado pelo uruguaio Maxi Araújo.

Gyökeres agora tem 38 gols na artilharia, vinte a mais que o segundo colocado, o grego Vangelis Pavlidis, do Benfica, que marcou 18.

O Sporting lidera com um saldo de gols ligeiramente superior ao do vizinho (58 contra 55).

A impressionante igualdade das últimas semanas entre os dois gigantes lisboetas faz supor que tudo se decida no dia 10 de maio, no clássico entre as duas equipes, pela 33ª e penúltima rodada.

-- Jogos da 31ª rodada do campeonato português (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

FC Famalicão - Sporting de Braga 1 - 1

- Sábado:

Santa Clara - Arouca 2 - 0

Gil Vicente - Farense 1 - 0

Estrela da Amadora - Porto 2 - 0

- Domingo:

Moreirense - Nacional 1 - 1

Benfica - AVS 6 - 0

Vitoria de Guimarães - Rio Ave 3 - 0

Boavista - Sporting de Lisboa 0 - 5

- Segunda-feira:

(16h15) Casa Pia - Estoril

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Sporting de Lisboa 75 31 23 6 2 83 25 58

2. Benfica 75 31 24 3 4 80 25 55

3. Sporting de Braga 64 31 19 7 5 52 26 26

4. Porto 62 31 19 5 7 57 28 29

5. Vitoria de Guimarães 51 31 13 12 6 44 32 12

6. Santa Clara 50 31 15 5 11 31 29 2

7. FC Famalicão 44 31 11 11 9 40 34 6

8. Casa Pia 41 30 11 8 11 35 38 -3

9. Estoril 39 30 10 9 11 38 48 -10

10. Moreirense 36 31 9 9 13 36 45 -9

11. Arouca 33 31 8 9 14 30 47 -17

12. Rio Ave 33 31 8 9 14 33 51 -18

13. Nacional 33 31 9 6 16 28 42 -14

14. Gil Vicente 32 31 8 8 15 31 43 -12

15. Estrela da Amadora 29 31 7 8 16 24 43 -19

16. AVS 24 31 4 12 15 23 55 -32

17. Boavista 21 31 5 6 20 20 52 -32

18. Farense 21 31 4 9 18 20 42 -22

