Olympique de Marselha vence Brest e segue em 2º no Francês; Lille sobe para 3º

O Olympique de Marselha derrotou o Brest por 4 a 1 em casa e se manteve na vice-liderança dando mais um passo rumo à campanha da Liga dos Campeões da próxima temporada, enquanto o Lille terminou em terceiro na 31ª rodada da Ligue 1 neste domingo (27).

Com 58 pontos, os marselheses têm dois a mais que o Lille (56), que venceu por 2 a 0 na visita ao Angers horas antes, enquanto o Monaco (55) cai para a quarta colocação, um ponto atrás do terceiro, devido ao empate por 1 a 1 no sábado fora de casa contra o Le Havre.

A briga pelas vagas na Liga dos Campeões está esquentando na França, com Lyon (5º), Nice (6º) e Strasbourg (7º) empatados com 54 pontos, apenas um a menos que o Monaco.

Na Ligue 1, os três primeiros colocados avançam diretamente para a fase de liga da Champions, enquanto o quarto colocado terá que competir nas rodadas classificatórias.

No Vélodrome, o OM garantiu a vitória sobre o Brest com um hat trick do argelino Amine Gouiri (8', 45' e 63') e um gol do inglês Mason Greenwood (37'). Para o Brest (9º), Abdallah Sima empatou provisoriamente aos 25 minutos.

- Homenagem ao papa Francisco -

Antes da partida, os torcedores do Marselha prestaram uma homenagem ao papa Francisco com um enorme mosaico nas cores da bandeira argentina e uma imagem do pontífice, que morreu na segunda-feira aos 88 anos.

Duas faixas também foram exibidas, com os dizeres em francês: "Obrigado, Papa Francisco" e "Estou vindo para Marselha, não para a França", uma frase que o líder católico havia proferido antes de sua viagem à cidade mediterrânea.

O estádio Vélodrome foi palco de uma grande missa com o Papa Francisco em setembro de 2023.

Nos demais jogos do dia, o destaque foi a goleada do Auxerre (10º) na visita ao Lens (8º), que viu desaparecerem suas esperanças de lutar por uma vaga europeia.

As outras duas partidas terminaram sem gols. O rebaixado Montpellier empatou em 0 a 0 com o Reims (13º), enquanto Nantes (14º) e Toulouse (12º) ficaram no mesmo placar.

O Paris Saint-Germain, matematicamente campeão da Ligue 1 desde o início deste mês, perdeu por 3 a 1 para o Nice na sexta-feira, o que significa que não poderá mais se tornar o primeiro time a terminar uma temporada do campeonato francês invicto.

--- Resultados da 31ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

PSG - Nice 1 - 3

- Sábado:

Strasbourg - Saint-Etienne 3 - 1

Le Havre - Monaco 1 - 1

Lyon - Rennes 4 - 1

- Domingo:

Angers - Lille 0 - 2

Nantes - Toulouse 0 - 0

Montpellier - Reims 0 - 0

Lens - Auxerre 0 - 4

Olympique de Marselha - Brest 4 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 78 31 24 6 1 84 31 53

2. Olympique de Marselha 58 31 18 4 9 66 43 23

3. Lille 56 31 16 8 7 49 32 17

4. Monaco 55 31 16 7 8 58 36 22

5. Lyon 54 31 16 6 9 62 42 20

6. Nice 54 31 15 9 7 59 39 20

7. Strasbourg 54 31 15 9 7 51 38 13

8. Lens 45 31 13 6 12 35 37 -2

9. Brest 44 31 13 5 13 49 53 -4

10. Auxerre 41 31 11 8 12 45 45 0

11. Rennes 38 31 12 2 17 46 44 2

12. Toulouse 35 31 9 8 14 38 39 -1

13. Reims 33 31 8 9 14 32 42 -10

14. Nantes 32 31 7 11 13 35 50 -15

15. Angers 30 31 8 6 17 29 50 -21

16. Le Havre 28 31 8 4 19 34 65 -31

17. Saint-Etienne 27 31 7 6 18 34 71 -37

18. Montpellier 16 31 4 4 23 22 71 -49

./bds/dr/dam/aam