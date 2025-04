Morre Jair da Costa, campeão mundial em 1962 e ídolo da Inter de Milão

O ex-jogador Jair da Costa, atacante da Inter de Milão que dominou o futebol europeu na década de 1960, morreu no sábado, aos 84 anos, anunciou o clube 'nerazzurro' em um comunicado neste domingo (27).

"Jair se foi. Ponta direita com dribles excepcionais, ele conquistou tudo com a 'Grande Inter'. Quatro campeonatos, duas Copas Europeias, duas Copas Intercontinentais e um lugar na eternidade com um time lendário", escreveu o clube em sua nota.

Antes da partida da Inter contra a Roma neste domingo, pela 34ª rodada da Serie A, os jogadores 'nerazzurri' prestaram uma homenagem ao atacante que vestiu a camisa do time de 1962 a 1967 e de 1968 a 1972.

Jair marcou 67 gols pela Inter em todas as competições. Ele conquistou o 'Scudetto' em 1963, 1965, 1966 e 1971 e a Copa da Europa e a Copa Intercontinental em 1964 e 1965.

Revelado na Portuguesa de São Paulo, se transferiu para a Itália ainda muito jovem, mas retornou ao Brasil para finalizar a carreira no Santos (1972-1974).

O atacante também passou uma temporada na Roma (1967-1968) e fez parte da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo no Chile em 1962, embora não tenha jogado um minuto sequer, dada a concorrência ofensiva, com jogadores lendários como Garrincha e Pelé, entre outros.

A Confederação Brasileira de Futebol lamentou profundamente a morte de Jair da Costa, ocorrida em Osasco, região metropolitana de São Paulo.

Um minuto de silêncio será observado em sua homenagem em todas as partidas das competições nacionais neste domingo, acrescentou a organização.

A Portuguesa também lamentou a morte de seu ex-atacante, "uma das lendas do clube", em uma publicação no X.

jr/lle/mcd/jvb/ll/ma/aam