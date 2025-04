City vence Nottingham Forest (2-0) e vai enfrentar Crystal Palace na final da FA Cup

Apesar de sua decepcionante campanha na Premier League, o Manchester City poderá lutar por um título nacional no fim desta temporada. Será na FA Cup (Copa da Inglaterra), já que se classificou para a final neste domingo (27) ao vencer o Nottingham Forest por 2 a 0 em Wembley.

No mesmo estádio londrino, no sábado, dia 17 de maio, o City será o favorito na final contra o Crystal Palace, que no sábado surpreendeu (3 a 0) o Aston Villa na primeira semifinal.

Rico Lewis abriu o placar logo aos 2 minutos com um chute colocado rente à trave após uma assistência de Mateo Kovacic. No início do segundo tempo o croata Josko Gvardiol marcou o segundo de cabeça após um escanteio cobrado por Omar Marmoush (51').

Foi o suficiente para o City chegar à final da FA Cup, o torneio mais antigo do futebol, pela terceira temporada consecutiva. Na edição do ano passado, perdeu para o vizinho Manchester United.

Mas este ano a Copa da Inglaterra tem muito mais significado do que naquele momento para um Manchester City sedento por alegrias. Junto com a eliminação diante do Real Madrid no play-off de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões, a Premier League, onde ocupa a 4ª colocação, ficou muito abaixo das expectativas.

A classificação do Manchester City para a final da FA Cup coincidiu com a vitória do Liverpool por 5 a 1 sobre o Tottenham, o que garantiu matematicamente o título da Premier League, sucedendo o próprio City, vencedor dos quatro títulos anteriores do campeonato inglês.

Na Copa da Inglaterra, o City tentará conquistar seu oitavo título. Dois dos sete anteriores, em 2019 e 2023, já foram na 'era Guardiola'.

Seu adversário na final, o Crystal Palace, nunca ganhou o troféu e perdeu as duas finais que disputou (1990 e 2016). Nas duas ocasiões para o Manchester United.

