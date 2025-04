Tropas paquistanesas mataram 54 insurgentes do Afeganistão

O Exército do Paquistão anunciou neste domingo (27) que matou 54 milicianos que tentaram cruzar a fronteira noroeste do Afeganistão.

"As forças de segurança detectaram o movimento de um grande grupo que tentava se infiltrar pela fronteira" na província de Jaiber Pakhtunkhua, no norte do país, entre sexta-feira e este domingo, segundo um comunicado do exército.

O "grupo de jihadistas se infiltrou especificamente a mando de seus 'chefes estrangeiros' para realizar atividades terroristas", disse.

Os militares paquistaneses afirmaram que um grande estoque de armas, munições e explosivos também foi recuperado de milicianos que tentavam entrar em Jaiber Pakhtunkhua.

Isso ocorre um dia depois que 15 insurgentes foram mortos na província em três confrontos que também deixaram dois soldados mortos.

O Paquistão enfrenta uma insurgência generalizada, que coincide com o retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão em 2021.

A Índia acusou o Paquistão de apoiar o terrorismo transfronteiriço depois que homens armados mataram 26 pessoas em 22 de abril, no pior ataque contra civis na região disputada da Caxemira.

