Villarreal vence Espanyol (1-0) e volta à zona da Champions

Um gol de Yéremy Pino deu ao Villarreal a vitória sobre o Espanyol (13º) neste domingo (27) e fez a equipe de Castellón retornar à quinta colocação, numa partida adiada da 26ª rodada devido a um temporal.

O jogador 'canario' aproveitou um passe rasteiro para finalizar de primeira rente à trave esquerda e surpreender o goleiro adversário no início do segundo tempo (52').

O Villarreal agora soma 55 pontos, cinco atrás do Athletic Bilbao, quarto colocado, mas, acima de tudo, recuperou a última vaga que garante acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Com cinco jogos restantes na temporada, o time amarelo está apenas um ponto à frente do Betis, atualmente na sexta colocação, e nove pontos à frente do Celta de Vigo, na sétima colocação.

No próximo fim de semana, o Villarreal vai receber o Osasuna, enquanto o Betis visitará o Espanyol em Cornellà.

--- Jogo adiado da 26ª rodada do Campeonato Espanhol

- Domingo:

Villarreal - Espanyol 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 33 24 4 5 89 32 57

2. Real Madrid 72 33 22 6 5 66 31 35

3. Atlético de Madrid 66 33 19 9 5 56 27 29

4. Athletic Bilbao 60 33 16 12 5 50 26 24

5. Villarreal 55 33 15 10 8 56 45 11

6. Betis 54 33 15 9 9 50 41 9

7. Celta Vigo 46 33 13 7 13 50 49 1

8. Osasuna 44 33 10 14 9 40 46 -6

9. Mallorca 44 33 12 8 13 31 38 -7

10. Real Sociedad 42 33 12 6 15 32 37 -5

11. Rayo Vallecano 41 33 10 11 12 35 42 -7

12. Getafe 39 33 10 9 14 31 30 1

13. Espanyol 39 33 10 9 14 35 42 -7

14. Valencia 39 33 9 12 12 37 49 -12

15. Sevilla 37 33 9 10 14 35 44 -9

16. Girona 35 33 9 8 16 40 52 -12

17. Alavés 34 33 8 10 15 35 46 -11

18. Las Palmas 32 33 8 8 17 38 53 -15

19. Leganés 30 33 6 12 15 30 49 -19

20. Valladolid 16 33 4 4 25 24 81 -57

