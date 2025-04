SOS Méditerranée resgata 126 migrantes na Líbia e Malta

O navio de resgate 'Ocean Viking', fretado pela SOS Méditerranée, resgatou 126 pessoas em duas operações no sábado no Mediterrâneo central, nas costas da Líbia e de Malta, anunciou a ONG sediada em Marselha neste domingo (27).

Em uma primeira operação, 59 migrantes, incluindo uma mulher e dez menores, foram resgatados por um barco de fibra de vidro.

Nenhum dos náufragos estava usando coletes salva-vidas, disse a organização.

Um segundo resgate, durante a noite na costa de Malta, colocou em segurança 67 pessoas que estavam a bordo de um barco de madeira sobrecarregado, enquanto o 'Ocean Viking' se dirigia para o norte da Itália e para o "porto seguro" de Marina di Carrara, designado pelas autoridades italianas.

Em 2024, 2.360 pessoas que tentavam chegar à Europa desapareceram ou morreram no Mar Mediterrâneo, a grande maioria no setor central, uma das rotas de migração mais mortais do mundo, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Em 2025, o número de vítimas já havia chegado a quase 300.

