Educadora e técnica esportiva morre após mal súbito na frente de alunos

O quanto você é bom em reconhecer celebridades da música? Recentemente, uma professora do ensino médio dos Estados Unidos resolveu testar o conhedimento dos alunos em sala de aula. E o resultado viralizou na internet. MChe Lee Unsplash

Na ocasião, ela decidiu testar quem iria reconhecer os artistas originais do clipe “We Are The World”, de 1985. Ela tinha dúvidas se os alunos jovens conheceriam os cantores que aparecem no famoso clipe. Reprodução/Youtube

O clipe, que já tem mais de 40 anos, reuniu alguns dos maiores nomes da música mundial da época como parte de uma campanha beneficente para arrecadar fundos contra a fome na África. Reprodução/Youtube

Os alunos da turma eram da famosa geração Z, ou seja, aqueles que nasceram entre o final dos anos 1990 e o início da década de 2010. Reprodução/Tik Tok

Os jovens tiveram mais erros do que acertos, mas conseguiram identificar Tina Turner, Bruce Springsteen, Cindy Lauper, Kenny Rogers e Michael Jackson – esse foi identificado logo pela luva. Reprodução/Tik Tok

Já Lionel Richie, que é co-autor da música, teve seu rosto confundido com o astrofísico Neil deGrasse Tyson. Instagram @lionelrichie e Flickr/Norwegian University of Science and Technology

Paul Simon, considerado uma lenda do folk norte-americano, foi apontado como “aquele cara da série The Office”. Reprodução/Youtube

Outros astros da música como Stevie Wonder (foto), Billy Joel, Diana Ross, Dionne Warwick e Willie Nelson também não foram identificados. Veja curiosidades sobre a música! wikimedia commons Kingkongphoto

Em 1985, Michael Jackson e Lionel Richie lideraram um projeto chamado "USA For Africa", que reuniu 46 estrelas da música dos Estados Unidos. Reprodução/Youtube

A música - criada em apenas uma semana - foi gravada em 28 de janeiro de 1985 no estúdio A&M em Los Angeles, Califórnia. Twitter @@bioreconstruct

Lionel Richie começou a escrever a letra em 21 de janeiro de 1985 e a completou no dia seguinte. Michael Jackson acrescentou algumas letras e a música foi finalizada em 23 de janeiro. Instagram @lionelrichie

A Netflix divulgou o trailer de um documentário que mostra os bastidores da criação da música. Intitulado “The Greatest Night in Pop” ("A Noite Incrível do Pop", em português), o filme reúne cenas reais do dia em que a música foi gravada. Reprodução de video Netflix

“We Are The World” foi um sucesso absoluto. A música conquistou 2 prêmios Grammy, incluindo Canção do Ano. Reprodução/Youtube

Na época do lançamento, o single mais vendido da história até então – 7 millhões de cópias só nos EUA –, tendo arrecadado mais de U$ 60 milhões. Reprodução/Youtube

Apelidado de "Rei do Pop", Michael Jackson é considerado um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos. Divulgação

Seu álbum “Thriller” é o mais vendido de todos os tempos, com mais de 70 milhões de cópias comercializadas em todo o mundo. O disco rendeu a Jackson oito prêmios Grammy, incluindo Álbum do Ano. divulgação

Já Lionel Richie começou sua carreira na música na década de 1960, como vocalista e saxofonista da banda The Commodores. Reprodução/Youtube

Com o grupo, ele alcançou grande sucesso na década de 1970, lançando diversos singles e álbuns que alcançaram o topo das paradas musicais. Reprodução/Youtube

O artista se tornou um dos artistas mais vendidos de todos os tempos, com mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Instagram @lionelrichie