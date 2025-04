Ataque jihadista mata 12 soldados no Níger

O Exército do Níger informou neste sábado (26) que combatentes jihadistas mataram 12 de seus militares no oeste do país, perto da fronteira com o Mali.

Uma unidade antiterrorista foi "atacada de forma covarde por elementos terroristas ocultos em acampamentos civis" na sexta-feira, assinalou a dependência em um boletim de operações.

"Doze de nossos corajosos soldados fizeram o sacrifício supremo em defesa da nação", acrescentou.

O ataque ocorreu cerca de 10 km ao norte de Sakoira, próximo a Tillabéri, uma importante cidade do oeste do país africano.

A resposta das autoridades obrigou "o inimigo a fugir para o norte", acrescentou o Exército.

Além disso, os militares lançaram uma operação "em larga escala" que já conseguiu capturar dois dos supostos agressores.

A vasta região do entorno de Tillabéri, perto das fronteiras com Mali e Burkina Faso, foi durante anos cenário de ataques mortais perpetrados por grupos jihadistas afiliados a Al Qaeda e Estado Islâmico.

O Níger é governado desde julho de 2023 por uma junta militar que tomou o poder após um golpe de Estado.

bh/bam/phs/rlp/arm/cjc/rpr