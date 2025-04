João Fonseca é eliminado por Tommy Paul na 2ª rodada do Masters 1000 de Madri

O brasileiro João Fonseca (nº 65 do ranking mundial) foi eliminado neste sábado (26) na segunda rodada do Masters 1000 de Madri após perder para o americano Tommy Paul (nº 12) por 6-7 (7/9) e 6-7 (3/7).

O tenista de 18 anos lutou até o fim para se manter vivo na partida, mas acabou perdendo os dois sets no tie-break. Ele chegou a ter dois set points no primeiro. Paul os salvou e venceu o set.

Já no segundo, ele teve seu saque quebrado no terceiro game e o recuperou no sexto. Mais uma vez a decisão foi para o tie-break, que foi vencido por Paul.

O americano vai enfrentar na próxima fase o russo Karen Khachanov (nº 25).

Fonseca havia derrotado o dinamarquês Moller por 6-2 e 6-3 em sua estreia no torneio de Madri deste ano, que acontece na Caja Mágica até o dia 4 de maio.

--- Resultados deste sábado do Masters 1000 de Madri:

- 2ª rodada (simples masculino):

Jack Draper (GBR/N.5) x Tallon Griekspoor (HOL) 6-3, 6-4

Matteo Berrettini (ITA/N.30) x Marcos Giron (EUA) 6-7 (3/7), 7-6 (8/6), 6-1

Karen Khachanov (RUS/N.24) x Reilly Opelka (EUA) 7-6 (7/3), 7-6 (7/4)

Tommy Paul (EUA/N.11) x João Fonseca (BRA) 7-6 (9/7), 7-6 (7/3)

Frances Tiafoe (EUA/N.16) x Luciano Darderi (ITA) 7-5, 3-1 (abandono)

Alexandre Muller (FRA) x Ugo Humbert (FRA/N.21) 6-2, 6-7 (3/7), 7-6 (7/5)

Damir Dzumhur (BIH) x Sebastian Baez (ARG/N.32) 1-6, 6-1, 6-2

Matteo Arnaldi (ITA) x Novak Djokovic (SRB/N.4) 6-3, 6-4

Alex De Minaur (AUS/N.6) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-2, 6-3

Denis Shapovalov (CAN/N.29) x Kei Nishikori (JPN) 6-1, 6-4

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.17) x Jan-Lennard Struff (ALE) 3-6, 6-4, 6-3

Lorenzo Musetti (ITA/N.10) x Tomás Etcheverry (ARG) 7-6 (7/3), 6-2

Grigor Dimitrov (BUL/N.15) x Nicolas Jarry (CHI) 6-3, 6-4

Jacob Fearnley (GBR) x Tomas Machac (CZE/N.19) 1-6, 6-3, 6-2

Cameron Norrie (GBR) x Jirí Lehecka (CZE/N.26) 2-6, 6-4, 6-0

Gabriel Diallo (CAN) x Kamil Majchrzak (POL) 7-5, 4-6, 6-4

