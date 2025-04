Celtic é tetracampeão escocês e iguala Rangers em número de títulos

O Celtic venceu o Campeonato Escocês pela quarta temporada consecutiva após derrotar o Dundee United por 5 a 0 neste sábado (26), garantindo assim o 55º título de sua história.

Com quatro rodadas restantes, o time comandado pelo técnico Brendan Rodgers tem 84 pontos e não pode mais ser alcançado pelo seu arquirrival, o Rangers, que está em segundo lugar.

Com esta conquista, os dois clubes estão agora empatados com 55 títulos do Campeonato Escocês cada um.

Este foi o 13º título da Premiership escocesa do Celtic nos últimos 14 anos.

Os 'Hoops', campeões da Copa da Liga, ainda podem conquistar sua quinta tríplice coroa em oito temporadas se vencerem a final da Copa da Escócia contra o Aberdeen no dia 24 de maio.

Brendan Rodgers tem sido cotado para assumir o comando do Leeds, que há poucos dias conquistou o acesso à Premier League inglesa da próxima temporada.

Mas, com o título garantido, ele garantiu que seu futuro ainda está em Parkhead.

"Meu apego emocional ao clube claramente me mantém aqui e não em outro lugar. E a chance de ser o melhor técnico que eu posso ser no Celtic. E dias como este tornam tudo muito especial", disse Rodgers.

