Newcastle retoma 3º lugar na Premier League e rebaixa Ipswich

O Newcastle (3º) continua com boas chances de disputar a próxima Liga dos Campeões após vencer o Ipswich Town (18º) por 3 a 0 neste sábado (26), pela 34ª rodada da Premier League, resultado que rebaixou os 'Tractor Boys' para a Championship (2ª divisão inglesa).

Os 'Magpies' responderam com esta goleada à vitória do Chelsea por 1 a 0 sobre o Everton, que abriu a jornada.

O jogo ficou favorável ao Newcastle quando o time adversário ficou com um homem a menos depois de Ben Johnson receber seu segundo cartão amarelo pouco antes do intervalo (37').

O atacante sueco Alexander Isak colocou os 'Magpies' na frente ao converter um pênalti na última jogada antes do intervalo (45'+4) e no segundo tempo Dan Burn (56') e o dinamarquês William Osula (80') garantiram a vitória.

"Não fomos rebaixados por falta de esforço. Agora é hora de refletir. Hoje é um rebaixamento matemático, mas não muda muita coisa", admitiu o técnico do Ipswich, Kieran McKenna, reconhecendo que seu time já sabia que estava caminhando para a queda há semanas.

Com sua vitória, o Newcastle soma 62 pontos e retorna ao 'pódio' da Premier League, ultrapassando Manchester City (4º com 61) e Chelsea (5º com 60).

- Chelsea na zona da Champions -

Os 'Blues' obtiveram uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Everton graças a um gol de Nicolas Jackson, o primeiro do atacante senegalês desde 15 de dezembro, aproveitando um passe do argentino Enzo Fernández aos 27 minutos.

Sem conseguir marcar o segundo gol para garantir o triunfo, o Chelsea sofreu nos minutos finais, principalmente com um chute de Dwight McNeil desviado pelo goleiro espanhol Robert Sánchez (87'), um dos destaques da vitória dos londrinos.

Antes, na meta adversária, Jordan Pickford também havia feito boas defesas, principalmente em chutes de Noni Madueke (74') e Marc Cucurella (85').

A equipe comandada pelo italiano Enzo Maresca tem um calendário bastante complicado pela frente nas quatro partidas que restam até o fim do campeonato, com Liverpool, Newcastle, Manchester United e Nottingham Forest.

- Forest aguarda -

Os cinco primeiros colocados da Premier League disputarão a Liga dos Campeões da próxima temporada, embora o Chelsea possa terminar a rodada fora da zona da Champions se o Nottingham (6º com 60 pontos) vencer o Brentford em casa na próxima quinta-feira.

O Forest jogará no domingo a segunda semifinal da FA Cup, contra o Manchester City .

Em jogos na parte inferior da tabela, os já rebaixados Southampton e Leicester voltaram a perder, por 2 a 1 para o Fulham e 3 a 0 para o Wolverhampton, respectivamente.

E o Brighton (9º) venceu o West Ham (17º) por 3 a 2 e manteve as chances mínimas de jogar nas competições europeias na próxima temporada.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Manchester City - Aston Villa 2 - 1

- Quarta-feira:

Arsenal - Crystal Palace 2 - 2

- Sábado:

Chelsea - Everton 1 - 0

Southampton - Fulham 1 - 2

Newcastle - Ipswich Town 3 - 0

Wolverhampton - Leicester 3 - 0

Brighton - West Ham 3 - 2

- Domingo:

(10h00) AFC Bournemouth - Manchester United

(12h30) Liverpool - Tottenham

- Quinta-feira:

(15h30) Nottingham - Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 79 33 24 7 2 75 31 44

2. Arsenal 67 34 18 13 3 63 29 34

3. Newcastle 62 34 19 5 10 65 44 21

4. Manchester City 61 34 18 7 9 66 43 23

5. Chelsea 60 34 17 9 8 59 40 19

6. Nottingham 60 33 18 6 9 53 39 14

7. Aston Villa 57 34 16 9 9 54 49 5

8. Fulham 51 34 14 9 11 50 46 4

9. Brighton 51 34 13 12 9 56 55 1

10. AFC Bournemouth 49 33 13 10 10 52 40 12

11. Brentford 46 33 13 7 13 56 50 6

12. Crystal Palace 45 34 11 12 11 43 47 -4

13. Wolverhampton 41 34 12 5 17 51 61 -10

14. Everton 38 34 8 14 12 34 41 -7

15. Manchester United 38 33 10 8 15 38 46 -8

16. Tottenham 37 33 11 4 18 61 51 10

17. West Ham 36 34 9 9 16 39 58 -19

18. Ipswich Town 21 34 4 9 21 33 74 -41

19. Leicester 18 34 4 6 24 27 76 -49

20. Southampton 11 34 2 5 27 25 80 -55

