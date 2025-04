Djokovic é eliminado por Arnaldi em sua estreia no Masters 1000 de Madri

O sérvio Novak Djokovic, número 5 do mundo, foi eliminado neste sábado (26) em sua estreia no Masters 1000 de Madri, ao perder para o italiano Matteo Arnaldi (nº 44) por 6-3 e 6-4 na segunda rodada do torneio da capital espanhola.

O tenista de 37 anos não conquista um título desde o ATP Masters, no final de 2023 (com exceção dos Jogos de Paris de 2024) e ainda espera alcançar seu 100º triunfo no circuito masculino de tênis.

O tricampeão do torneio madrilenho (2011, 2016 e 2019) terá que esperar por sua primeira vitória no saibro desde sua glória olímpica na capital francesa.

Sua próxima oportunidade será no Masters 1000 de Roma, o teste final antes do grande evento do saibro, Roland Garros.

Como ele indicou depois de já ter perdido em sua estreia no Masters 1000 de Monte Carlo, sua prioridade é entrar em forma para Roland Garros (25 de maio a 8 de junho), onde tentará conquistar seu 25º título de Grand Slam, o que seria um recorde.

Mas nesse ritmo, o sérvio, que começou mal a partida e perdeu o set em 49 minutos depois de ter seu saque quebrado duas vezes, terá dificuldades.

O veterano cometeu 20 erros não forçados na primeira parcial e terminou o jogo com um total de 32.

Djokovic retomou a iniciativa na segunda parcial com jogadas que levantaram a torcida, mas o italiano não se intimidou e respondeu com golpes que acabaram nocauteando o ex-número um do mundo.

"Ele é meu ídolo, sempre foi. Fiquei feliz por poder jogar com ele, porque nunca joguei contra ele, só treinei uma vez. Então, jogar com ele em um palco como este já foi uma vitória para mim", disse Arnaldi após o triunfo.

"Mas, sabe, ele não está no seu melhor momento, então entrei na quadra para tentar jogar o meu melhor tênis e vencer. Aconteceu. Então, agora, nem sei o que dizer", acrescentou.

Arnaldi enfrentará na próxima fase o bósnio Damir Dzumhur (nº 63), que derrotou o argentino Sebastián Báez (nº 33), também neste sábado, por 1-6, 6-1 e 6-2.

--- Resultados deste sábado do Masters 1000 de Madri:

2ª rodada (simples masculino):

Damir Dzumhur (BIH) x Sebastian Baez (ARG/N.32) 1-6, 6-1, 6-2

Matteo Arnaldi (ITA) x Novak Djokovic (SRB/N.4) 6-3, 6-4

Alex De Minaur (AUS/N.6) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-2, 6-3

Denis Shapovalov (CAN/N.29) x Kei Nishikori (JPN) 6-1, 6-4

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.17) x Jan-Lennard Struff (ALE) 3-6, 6-4, 6-3

Lorenzo Musetti (ITA/N.10) x Tomás Etcheverry (ARG) 7-6 (7/3), 6-2

Jacob Fearnley (GBR) x Tomas Machac (CZE/N.19) 1-6, 6-3, 6-2

Cameron Norrie (GBR) x Jirí Lehecka (CZE/N.26) 2-6, 6-4, 6-0

Gabriel Diallo (CAN) x Kamil Majchrzak (POL) 7-5, 4-6, 6-4

./bds/rsc/mcd/aam