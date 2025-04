Sabre de Napoleão será leiloado em Paris

Um sabre que pertenceu a Napoleão, "encomendado para seu uso pessoal" em 1802 e conservado durante todo o seu reinado, é a peça central de um leilão que será realizado em 22 de maio no Hotel Drouot em Paris.

O valor desta peça, apresentada pela casa de leilões Giquello, é estimado entre 700 mil e um milhão de euros (4,51 a 6,47 milhões de reais).

Uma segundo sabre, idêntico a este e também encomendado por Napoleão, encontra-se no Museu Hermitage, em São Petersburgo, Rússia.

Os leilões napoleônicos continuam gerando grande interesse, mais de dois séculos após a morte do "imperador dos franceses" no exílio em 1821, aos 51 anos, após dominar a Europa.

Duas pistolas que lhe pertenceram até sua primeira abdicação em 1814, classificadas como "tesouros nacionais", foram vendidas em julho de 2024 por 1,92 milhão de dólares (10,91 milhões de reais).

Em março, o volume do Código Civil que pertenceu a Napoleão — que insistiu em aplicar na França esse conjunto de leis que unificou os padrões de vida no início do século XIX — foi vendido por 448.500 dólares (2,54 milhões de reais).

fan/pel/cbn/dth/mab/eg/jc