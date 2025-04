Cerca de 50 detidos na Turquia em investigação contra prefeito opositor de Istambul

Cerca de 50 aliados e partidários do prefeito opositor de Istambul, preso no final de março, foram detidos no âmbito da investigação por corrupção que o envolve, anunciou neste sábado (26) a Promotoria.

"No âmbito da investigação foram emitidas ordens de prisão contra 53 pessoas", principalmente em Istambul e Ancara, das quais "47 foram detidas", indicou a Promotoria Geral de Istambul em um comunicado.

O prefeito da cidade, Ekrem Imamoglu — um dos mais firmes opositores ao presidente Recep Tayyip Erdogan — foi preso em 19 de março e colocado em detenção no dia 25, acusado de "corrupção", justamente quando seria designado por seu partido, o CHP, como candidato para as futuras eleições presidenciais.

Entre os detidos neste sábado, segundo a imprensa turca, estão a chefe de gabinete do prefeito, Kadriye Kasapoglu, o irmão de sua esposa, Dilek Imamoglu, o responsável pela administração de águas e vários ex-funcionários do município.

Segundo o meio de comunicação Bir Gün, próximo da oposição, as batidas policiais continuavam sendo realizadas na manhã deste sábado nas residências dos envolvidos, em Istambul, Ancara e Tekirdag, no noroeste do país.

