Melania Trump terá jantar no Air Force One em vez de presente de aniversário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz estar tão ocupado que não pôde comprar um presente para a primeira-dama Melania por seu aniversário, e oferecerá para ela um jantar romântico no Air Force One.

O casal Trump partiu rumo a Roma nesta sexta-feira (25) para comparecer ao funeral do papa Francisco neste sábado, quando Melania completa 55 anos.

Mas, em vez de permanecerem para jantar depois em alguma 'trattoria' da capital italiana, os dois voltarão diretamente para os Estados Unidos.

O magnata de 78 anos reconheceu que esta pode não ser a melhor maneira de comemorar o aniversário de sua esposa.

"Ela tem um aniversário de trabalho", declarou Trump aos jornalistas no avião presidencial que transportou o casal na primeira viagem ao exterior do republicano desde que voltou ao poder.

Faltando pouco tempo para atingir a marca de 100 dias do frenético início de seu segundo mandato, Trump diz passar os dias buscando acordos sobre tarifas, Ucrânia, Irã e Gaza, sem tempo para mais nada.

"Não tive tempo de comprar presentes; tenho estado bastante ocupado", comentou.

Quando perguntado se levaria Melania para jantar para comemorar seu aniversário, respondeu: "Vou levá-la para jantar no Boeing, no Air Force One."

Além disso, Trump brincou dizendo que poderia trazê-la para o "ninho de víboras" para que ela mesma falasse com os jornalistas.

Donald e Melania Trump embarcaram juntos no Air Force One em uma base aérea nos arredores de Washington.

A primeira-dama usava um 'trenchcoat' e óculos de sol.

Donald e Melania Trump levam vidas praticamente separadas desde que ele assumiu o cargo.

A primeira-dama passa a maior parte do tempo em Nova York, onde seu filho Barron, de 19 anos, estuda na universidade.

Mas os dois fizeram algumas aparições juntos, como na segunda-feira, para um ato tradicional de Páscoa na Casa Branca.

No ano passado, o casal passou o aniversário dela separado, com Melania na Flórida, enquanto Trump estava em Nova York para comparecer ao julgamento sobre o pagamento de dinheiro para silenciar a ex-atriz pornô Stormy Daniels.

