Petróleo fecha em alta em meio a guerra comercial e Irã

Os preços do petróleo subiram após permanecerem grande parte da sessão desta sexta-feira (25) em vermelho, enquanto os operadores acompanhavam de perto os últimos eventos na guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos, assim como as conversas com o Irã sobre seu programa nuclear.

Na praça de Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho subiu 0,48% a 66,87 dólares. Por sua vez, o equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para o mesmo mês, aumentou 0,37%, cotado a 63,02 dólares.

"Há certa esperança de que possamos começar a alcançar um compromisso" no âmbito da guerra comercial lançada pelo presidente americano, Donald Trump, declarou à AFP Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

Trump, que retornou ao poder em janeiro, afirmou que conversou por telefone com seu par chinês, Xi Jinping, sobre tarifas, em uma entrevista publicada nesta sexta-feira na revista Time.

Os Estados Unidos aplicaram tarifas adicionais de 145% a um grande número de importações chinesas e Pequim respondeu com taxas de 125% sobre os produtos americanos.

Além disso, os atores do mercado também seguem de perto as conversas entre Estados Unidos e Irã, destacou Flynn.

ni/els/jco/llu/val/ic/am