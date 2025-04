Wall Street fecha semana agitada em alta

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (25), após uma semana agitada e com os investidores focados em dados econômicos e nos resultados trimestrais das empresas.

O índice Dow Jones Industrial fechou estável (+0,05%), enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,26% e o ampliado S&P 500, 0,74%.

"Não há elementos que realmente estimulem o mercado", disse à AFP Victoria Fernandez, da corretora Crossmark Global Investments.

"A volatilidade foi tão grande esta semana que hoje, [os investidores] se contentam em apenas equilibrar as coisas", acrescentou.

Nos últimos dias, os mercados valorizaram o tom mais conciliador do presidente americano Donald Trump sobre a guerra comercial que ele lançou contra a China no início do mês.

Em uma entrevista publicada nesta sexta pela revista Time, Trump contou que teve uma conversa por telefone com seu par chinês, Xi Jinping, sobre as questões tarifárias.

No entanto, a China nega ter mantido negociações com os Estados Unidos, enquanto Trump continua sugerindo a possibilidade de alcançar "um acordo justo" para ambos os países.

Com relação aos indicadores, uma publicação da Universidade de Michigan apontou que a confiança dos consumidores melhorou mais que o esperado, embora continue em baixa na comparação interanual.

Os dados foram impactados pela "incerteza persistente em torno da política comercial", segundo a universidade.

Para a analista Victoria Fernandez, "o mercado realmente vai se concentrar nos dados oficiais na próxima semana", incluindo o relatório sobre emprego do Departamento de Trabalho e o PIB americano do primeiro trimestre.

"Todos esses números devem nos permitir saber se a economia está realmente enfraquecendo ou não", acrescentou.

