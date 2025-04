Anfield na expectativa para coroar o Liverpool como campeão inglês

O Liverpool tem tudo para se sagrar vencedor do Campeonato Inglês em seu estádio de Anfield no domingo (27), o que acontecerá caso pontue na partida contra o Tottenham pela 34ª rodada.

O empate do Arsenal contra o Crystal Palace (2 a 2) na quarta-feira, em um dos jogos adiantados da rodada, colocou o título ao alcance do time de Liverpool, que está 12 pontos à frente dos 'Gunners'.

O Liverpool flerta com a taça há algumas semanas, o que deixa seus torcedores com a sensação de que serão os campeões da Inglaterra nesta temporada.

Será o fim do reinado de quatro anos do Manchester City e a reconquista do trono pelo Liverpool, que venceu o campeonato em 2020, mas não pôde comemorar da forma que gostaria devido à pandemia de covid-19, em uma temporada marcada por jogos a portas fechadas, restrições e confinamentos.

"É uma grande responsabilidade. Sabemos que a última vez que o clube venceu a liga foi nos tempos da covid-19. Então todos estão ansiosos para domingo", afirmou o treinador Arno Slot à imprensa nesta sexta-feira (25).

O técnico declarou que ainda falta "terminar o trabalho". "Precisamos de um ponto e nossos torcedores sabem disso. Quando vierem ao estádio, nos ajudarão da melhor forma, como vieram fazendo durante toda a temporada", disse ele, reforçando a "responsabilidade" no jogo de domingo.

Para o capitão Virgil Van Dijk, "está sendo uma temporada incrível". "Agora temos a oportunidade de coroá-la nesse jogo contra um time muito bom como o Tottenham. Estamos em uma boa posição, mas ainda não terminamos", declarou.

Na luta para se classificar para a Liga dos Campeões, o Chelsea, em sexto lugar, está sob pressão para vencer o Everton (13º). Os cinco primeiros colocados da Premier League se classificarão para a próxima edição do principal torneio da Europa.

No domingo, o Manchester United (14º) tentará interromper sua má fase no campeonato (três derrotas e um empate) em casa contra o Bournemouth (8º).

Com poucos motivos para se animar na Premier League, o 'United' tem as esperanças depositadas na Liga Europa, onde enfrentará o primeiro jogo da semifinal contra o Athletic Bilbao na próxima quinta-feira (1º).

-- Resultados e jogos da 34ª rodada da Premier League:

- Disputado na terça-feira:

Manchester City - Aston Villa 2 - 1

- Disputado na quarta-feira:

Arsenal - Crystal Palace 2 - 2

- Sábado:

(11h30 GMT) Chelsea - Everton

(14h00 GMT) Southampton - Fulham

Newcastle - Ipswich Town

Wolverhampton - Leicester

Brighton - West Ham

- Domingo:

(13h00 GMT) Bournemouth - Manchester United

(15h30 GMT) Liverpool - Tottenham

- Quinta-feira 1º de maio:

(18h30 GMT) Nottingham Forest - Brentford

Clasificação: Pts J V E D GM GC Dif

1. Liverpool 79 33 24 7 2 75 31 44

2. Arsenal 67 34 18 13 3 63 29 34

3. Manchester City 61 34 18 7 9 66 43 23

4. Nottingham 60 33 18 6 9 53 39 14

5. Newcastle 59 33 18 5 10 62 44 18

6. Chelsea 57 33 16 9 8 58 40 18

7. Aston Villa 57 34 16 9 9 54 49 5

8. Bournemouth 49 33 13 10 10 52 40 12

9. Fulham 48 33 13 9 11 48 45 3

10. Brighton 48 33 12 12 9 53 53 0

11. Brentford 46 33 13 7 13 56 50 6

12. Crystal Palace 45 34 11 12 11 43 47 -4

13. Everton 38 33 8 14 11 34 40 -6

14. Manchester United 38 33 10 8 15 38 46 -8

15. Wolverhampton 38 33 11 5 17 48 61 -13

16. Tottenham 37 33 11 4 18 61 51 10

17. West Ham 36 33 9 9 15 37 55 -18

18. Ipswich Town 21 33 4 9 20 33 71 -38

19. Leicester 18 33 4 6 23 27 73 -46

20. Southampton 11 33 2 5 26 24 78 -54

jta/dr/dam/yr/am