Palmeiras supera altitude de La Paz, vence Bolívar (3-2) e segue líder na Libertadores

O Palmeiras derrotou o Bolívar da Bolívia por 3 a 2 nesta quinta-feira (24), superando a altitude de La Paz em jogo do Grupo G da Copa Libertadores-2025 e se consolidou assim na primeira colocação com uma campanha 100%.

Foi uma partida de tirar o fôlego no Estádio Hernando Siles. O 'Verdão' marcou os dois primeiros gols no primeiro tempo, o Bolívar empatou na segunda etapa, mas os visitantes conseguiram fazer 3 a 2 quase no fim, levando para casa os valiosos três pontos.

O Palmeiras do técnico Abel Ferreira conquistou nove pontos nas três partidas que disputou e lidera confortavelmente seu grupo.

Os gols da vitória do time brasileiro foram marcados por José Manuel López (19'), Estevão (45') e Mauricio (73'). Fábio Gomes marcou duas vezes para a equipe boliviana (56' e 69').

- Sem temer a altitude -

O Palmeiras começou o jogo sem se deixar intimidar, mas também sem pressa. O Verdão optou por esperar pela iniciativa do time da casa, que tentou impor seu jogo.

Mas a equipe paulista foi desenvolvendo seu futebol cadenceado e bem organizado, enquanto o Bolívar optou pela correria.

O Palmeiras abriu o placar com um presente dado pelos donos da casa, quando 'El Flaco' López, destaque da noite, roubou a bola, driblou o goleiro Federico Lanzillotta, que saiu do gol desesperado tentando deter o atacante, e chutou para o gol vazio.

E o segundo gol saiu aos 45 minutos, com Estêvão em mais um vacilo do Bolívar, que havia colocado todas as suas linhas no ataque.

E como se não bastasse, segundos antes do árbitro Yael Falcón Pérez apitar o fim do primeiro tempo, os visitantes quase marcaram o terceiro gol.

- 2º tempo dramático -

O Palmeiras foi para o intervalo com uma sólida vantagem de 2 a 0, mas ainda faltavam 45 minutos.

O Bolívar começou o segundo tempo com dois sérios problemas: reverter o placar e reorganizar sua defesa, que não conseguia deter o ataque dos visitantes.

Apesar das dificuldades, os bolivianos diminuíram com uma cabeçada de Fábio Gomes (56') e o próprio Gomes marcou o segundo 12 minutos depois (68') também de cabeça. Tudo indicava que os bolivianos conseguiriam a grande façanha de virar o placar.

Mas 'El Flaco' López voltou a aparecer e originou o gol da vitória palmeirense. Ele fez uma boa jogada individual dentro da área e tocou para o uruguaio Torres, que não conseguiu marcar. Mas após uma série de rebatidas a bola sobrou para Mauricio fazer o gol da vitória e deixar o Palmeiras muito perto da classificação para as oitavas de final.

Escalações:

Bolívar: Federico Lanzillotta - Yomar Rocha (Erwin Saavedra, 75'), Jairo Quinteros, Jesus Sagredo, Ervin Vaca, Robson Tome (John Velasquez, 46'), Leonel Justiniano, Carlos Melgar (Dorny Romero, 75'), Ramiro Vaca, Patricio Rodriguez e Fabio Gomes. Técnico: Flavio Robatto.

Palmeiras: Weverton - Bruno Fuchs (Felipe Anderson, 74'), Gustavo Gómez, Vanderlan (Benedetti, 74'), Agustín Giay, Aníbal Moreno - Emiliano Martínez, Joaquín Piquerez, Estevão (Maurício, 58'), Flaco López e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

