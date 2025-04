Lucros da Alphabet crescem 46% no 1º trimestre por nuvem e IA

A empresa matriz do Google, Alphabet, registrou lucro de 34,5 bilhões de dólares (R$ 195 bilhões) no trimestre recém finalizado, um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado pelas operações de computação na nuvem e a inteligência artificial (IA).

As receitas globais da Alphabet cresceram 12%, para 90,2 bilhões de dólares (R$ 511 bilhões), em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto as receitas da unidade de nuvem aumentaram 28%, para 12,3 bilhões de dólares (R$ 69,8 bilhões), informou a gigante da tecnologia nesta quinta-feira (24).

Sundar Pichai, CEO da Alphabet, afirmou que os sólidos resultados trimestrais refletem um crescimento saudável e um impulso em todo o negócio.

"A base deste crescimento é nosso enfoque exclusivo e integral na IA", indicou Pichai no comunicado de resultados.

O executivo destacou o último software Gemini como o modelo de IA mais inteligente da Alphabet e uma "base extraordinária" para a inovação da empresa do Vale do Silício.

As ações da Alphabet subiram mais de 3% nas operações posteriores à publicação dos resultados.

"A nuvem cresceu rapidamente com uma demanda significativa de nossas soluções", disse Pichai sobre os serviços e ferramentas da Alphabet alojados em centros de dados.

Os investidores têm observado de perto se a gigante da tecnologia poderia estar investindo dinheiro demais em IA.

O Google e seus concorrentes estão gastando bilhões de dólares no desenvolvimento da IA, enquanto a ascensão do DeepSeek da China levanta questões sobre quanto deve ser gasto.

