Wall Street fecha no azul pelo terceiro dia seguido

A Bolsa de Nova York fechou nesta quinta-feira (24) em alta pela terceira sessão consecutiva, apesar dos resultados corporativos mistos e de possíveis acordos comerciais dos Estados Unidos com a China e a União Europeia ainda estarem longe de se concretizar.

O índice Dow Jones subiu 1,23%; o Nasdaq, 2,74%; e o S&P 500, 2,03%.

A China reduziu o entusiasmo sobre um iminente acordo comercial com os Estados Unidos. Segundo o Ministério do Comércio de Pequim, as duas partes nem sequer se sentaram para negociar.

E o ministro da Economia francês, Eric Lombard, disse que um acordo sobre tarifas com os Estados Unidos está longe.

Os mercados, ainda assim, continuam animados pelo tom mais conciliador do presidente americano, Donald Trump, nos últimos dias.

Trump recuou em seus ataques contra o chefe do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell. Na terça-feira, afirmou que não pretendia demiti-lo.

O presidente também moderou sua retórica sobre a China.

"Nas últimas vezes que o mercado caiu muito, Trump mudou sua postura e o fez rapidamente", disse à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments. "Quando os mercados se movem, Trump ouve."

