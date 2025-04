AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2025 ATÉ SEXTA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2025

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Vigília com tochas para o papa em frente à Catedral de Buenos Aires - 22H00

SAN ISIDRO (Argentina) - Julgamento de profissionais de saúde acusados de homicídio de Diego Maradona - (até 17 de Julho)

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco é velado na Basílica de São Pedro - (até 26)

SÁBADO, 26 DE ABRIL DE 2025

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Missa de despedida do papa Francisco na Catedral de Buenos Aires - 11H00

(+) CARACAS (Venezuela) - Missa pela morte do papa Francisco - 19H00

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Funeral do papa Francisco na Praça de São Pedro - 06H00

DOMINGO, 27 DE ABRIL DE 2025

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Local do túmulo do papa Francisco é aberto ao público em Santa Maria Maggiore -

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2025

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Ministros das Relações Exteriores do Brics se reúnem - 16H00 (até 29)

TERÇA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2025

América

SAN ISIDRO (Argentina) - Audiência em julgamento de profissionais de saúde acusados de homicídio de Diego Maradona -

CARACAS (Venezuela) - Campanha para as eleições regionais e parlamentares da Venezuela - 02H00 (até 22 de Maio)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

QUARTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2025

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego do mês de março - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30

QUINTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2025

Mundo

MUNDO - Dia do Trabalhador -

América

SAN ISIDRO (Argentina) - Audiência em julgamento de profissionais de saúde acusados de homicídio de Diego Maradona -