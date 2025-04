Mais de 60.000 fiéis se despediram do papa Francisco na capela-ardente

Mais de 60.000 pessoas já passaram pelo caixão do papa Francisco para prestar suas últimas homenagens na capela-ardente da Basílica de São Pedro, que ficou fechada por apenas algumas horas na madrugada desta quinta-feira (24).

Desde quarta-feira, uma multidão de pessoas lotou o menor Estado do mundo para prestar homenagem ao primeiro pontífice latino-americano, cuja morte na segunda-feira, aos 88 anos, comoveu a Igreja Católica e o mundo.

Entre 11h00 (6h00 em Brasília) de quarta-feira e 13h00 (8h00 em Brasília) desta quinta-feira, pelo menos 61.000 pessoas já haviam passado pela nave central da imponente basílica barroca para se despedir brevemente do jesuíta argentino, anunciou o serviço de imprensa do Vaticano.

Mas as filas para entrar continuam com milhares de outros fiéis.

De manhã, Ana Sofía Alicata e sua amiga Florencia Soria, duas argentinas de 26 anos, juntaram-se a uma das filas com um café na mão para se preparar para uma longa espera que poderia durar até quatro horas.

Francisco "foi uma referência muito importante em muitos aspectos, não apenas para a Igreja Católica, mas para o mundo", disse Alicata à AFP. "Abriu muitas portas para muitas pessoas e aproximou os jovens da Igreja."

A capela-ardente permanecerá até sexta-feira à noite, quando o caixão simples será fechado e preparado para o funeral de Estado no sábado.

Presidentes como Donald Trump, Javier Milei e Luiz Inácio Lula da Silva, assim como o rei Felipe VI da Espanha e o secretário-geral da ONU, António Guterres, já anunciaram sua presença.

O governo italiano espera que entre 150 e 170 delegações estrangeiras participem do serviço e reforçou a segurança na capital italiana, com o fechamento de estradas e controles rígidos.

O enterro de Jorge Mario Bergoglio ocorrerá no mesmo dia na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, o primeiro de um pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903.

- Pobres diante da sepultura -

O papa, que veio "do fim do mundo", liderou a Igreja Católica a partir de 2013 com um pontificado reformista focado nas "periferias" geográficas e sociais, como os mais pobres. Mas seu estilo cordial e austero rendeu críticas do setor mais conservador.

"Quem o Espírito Santo colocar para seguir adiante (...) possa continuar tudo o que ele começou, o que não é apenas ou tanto para o bem da Igreja, mas para toda a humanidade", disse o cardeal venezuelano Baltazar Porras à AFP.

Como sinal de seu compromisso com os mais necessitados, um "grupo de pobres" estará presente no sábado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, para a chegada do caixão papal para o sepultamento, informou o Vaticano.

O público geral poderá se reunir diante da última morada do nativo do bairro de Flores a partir de domingo.

Francisco quebrou algumas tradições dos funerais papais. Ao contrário dos antecessores, seu corpo é exibido dentro de um caixão — e não em um catafalco — diante do imponente pálio barroco de São Pedro.

Seu corpo está vestido com uma casula vermelha, mitra branca e sapatos pretos, símbolo de austeridade. E em suas mãos está seu rosário inseparável.

- Sem data para o conclave -

O Vaticano descartou até o momento decidir a data de início do conclave para manter o foco no funeral.

A eleição deve acontecer na emblemática Capela Sistina em um prazo de entre 15 e 20 dias a partir da morte. Mais de dois terços dos 135 cardeais eleitores foram nomeados pelo falecido papa.

Depois de definir a data do funeral, os cardeais decidiram na quarta-feira que os tradicionais nove dias de luto no Vaticano após a morte de um pontífice - os Novemdiales - começarão no sábado.

As autoridades também determinaram uma zona de exclusão aérea sobre Roma e acionaram unidades antidrone com sistemas de bloqueio de sinais para prevenir qualquer atividade suspeita.

Aviões de combate estão em alerta para intervir, enquanto helicópteros da polícia sobrevoam o centro histórico e franco-atiradores foram posicionados nos telhados da Via della Conciliazione, que leva à Praça de São Pedro, e na colina próxima de Gianicolo.

