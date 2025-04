Um foguete chinês com três astronautas a bordo decolou nesta quinta-feira (24) da região noroeste da China com destino à estação espacial do país, Tiangong.

O foguete Longa Marcha-2F decolou do centro de lançamento de satélites de Jiuquan e deu início à missão Shenzhou-20, de seis meses.

