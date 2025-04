Real Madrid vence Getafe (1-0) e segue na luta pelo título do Espanhol

O Real Madrid se manteve na luta pelo título da LaLiga, após vencer o Getafe (12º) por 1 a 0 no 'El Coliseum' nesta quarta-feira (23), em uma partida da 33ª rodada do campeonato espanhol.

Um gol do turco Arda Güler aos 21 minutos de jogo deixou o clube 'merengue' novamente a quatro pontos do líder Barcelona, que na terça-feira havia vencido o Mallorca (8º) por 1 a 0 em Montjuic.

Em outra disputa entre os gigantes do futebol espanhol, o time da capital vai enfrentar o Barça no sábado na final da Copa do Rei, em Sevilha.

Tendo em vista esse 'El Clásico' decisivo, o técnico Carlo Ancelotti fez diversas mudanças na equipe titular em relação ao elenco que obteve a vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao no domingo, optando por Brahim Díaz e o brasileiro Endrick desde o início.

Quando o Getafe parecia dominar, Güler marcou após um contra-ataque. O meio-campista turco controlou a bola na entrada da área após a defesa tentar afastar e finalizou com o pé direito. O goleiro David Soria chegou a tocar a bola na primeira trave, mas não conseguiu desviar.

No segundo tempo, os 'merengues' correram riscos. Apenas o brasileiro Vini Junior teve uma chance, enquanto o goleiro belga Thibault Courtois foi obrigado a fazer boas defesas para impedir o empate que os 'azulones' buscaram até o fim da partida.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Valencia - Espanyol 1 - 1

Barcelona - Mallorca 1 - 0

- Quarta-feira:

Athletic Bilbao - Las Palmas 1 - 0

Celta Vigo - Villarreal 3 - 0

Getafe - Real Madrid 0 - 1

Alavés - Real Sociedad 1 - 0

- Quinta-feira:

(14h00) Osasuna - Sevilla

Leganés - Girona

(16h30) Atlético de Madrid - Rayo Vallecano

Betis - Valladolid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 33 24 4 5 89 32 57

2. Real Madrid 72 33 22 6 5 66 31 35

3. Atlético de Madrid 63 32 18 9 5 53 27 26

4. Athletic Bilbao 60 33 16 12 5 50 26 24

5. Villarreal 52 32 14 10 8 55 45 10

6. Betis 51 32 14 9 9 45 40 5

7. Celta Vigo 46 33 13 7 13 50 49 1

8. Mallorca 44 33 12 8 13 31 38 -7

9. Real Sociedad 42 33 12 6 15 32 37 -5

10. Rayo Vallecano 41 32 10 11 11 35 39 -4

11. Osasuna 41 32 9 14 9 39 46 -7

12. Getafe 39 33 10 9 14 31 30 1

13. Espanyol 39 32 10 9 13 35 41 -6

14. Valencia 39 33 9 12 12 37 49 -12

15. Sevilla 37 32 9 10 13 35 43 -8

16. Alavés 34 33 8 10 15 35 46 -11

17. Girona 34 32 9 7 16 39 51 -12

18. Las Palmas 32 33 8 8 17 38 53 -15

19. Leganés 29 32 6 11 15 29 48 -19

20. Valladolid 16 32 4 4 24 23 76 -53

