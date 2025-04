Wall Street fecha em alta, à espera de um alívio nas tensões comerciais

A bolsa de Nova York encerrou em alta a sessão desta quarta-feira (23), impulsionada por comentários tranquilizadores de Pequim e Washington sobre a crise tarifária e a atitude mais conciliadora do presidente americano, Donald Trump, em relação ao Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O índice Dow Jones subiu 1,07%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 2,50% e o índice ampliado S&P 500 teve alta de 1,67%.

O mercado está reagindo positivamente a "qualquer mensagem que não seja negativa na frente comercial", resumiu à AFP Art Hogan, da empresa B. Riley Wealth Management.

Na terça-feira, Trump admitiu, perante a imprensa, que as sobretaxas de 145% que impôs aos produtos chineses eram "muito altas" e que seriam "reduzidas substancialmente".

Pequim, por sua vez, declarou, nesta quarta, que "as portas do diálogo seguem abertas".

O mercado americano segue vivendo "no ritmo das manchetes", baseadas nas declarações de Trump, assinalou Hogan.

O mercado "está em uma posição muito positiva, mas ainda não sabemos qual será o resultado desta guerra comercial", relativizou o analista.

Washington "ainda não" está discutindo as tarifas com Pequim, disse à imprensa durante o dia o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na capital americana.

Trump também declarou que não tinha a "intenção" de demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, depois que suas duras críticas ao chefe do BC americano sacudiram os mercados financeiros.

Na segunda-feira, o presidente americano havia criticado Powell, instando-o a reduzir as taxas de juros do Fed.

No mercado de renda fixa, a rentabilidade da dívida pública a dez anos caiu levemente de 4,40% para 4,39% desde o fechamento de terça-feira.

Na frente empresarial, a temporada de resultados foi até agora "suficientemente positiva" para não interferir no movimento altista iniciado por Wall Street, afirmou Hogan.

A fabricante de aviões americana Boeing ganhou terreno (+6,06%) após a publicação de seus resultados.

Alguns dos grandes valores americanos, como Nvidia (+3,86%) e Amazon (+4,28%) se beneficiaram especialmente do movimento altista do dia.

