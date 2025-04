Trump prevê grandes cortes em agência que financia infraestruturas na África

O governo do presidente americano, Donald Trump, prevê grandes cortes em uma agência dos Estados Unidos que investiu bilhões de dólares em infraestruturas na África, segundo um memorando ao qual a AFP teve acesso nesta quarta-feira (23).

Este documento indica que o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), comandado pelo bilionário Elon Musk, imporá uma "redução importante" em programas e no pessoal desta agência, a Millennium Challenge Corporation (MCC).

Fundada em 2004 durante o governo do presidente George W. Bush, e beneficiária de um apoio bipartidário longevo, a MCC firmou contratos para investimentos dos Estados Unidos em países em desenvolvimento que cumprem com padrões de democracia, abertura econômica e boa governança.

Desde então, a MCC investiu US$ 17 bilhões (R$ 96,6 bilhões, na cotação atual) em diversos projetos proeminentes em andamento.

Em Zâmbia, por exemplo, a MCC assinou um acordo em outubro de meio bilhão de dólares (R$ 2,88 bilhões, em cotação da época) para implementar rodovias e projetos de irrigação, além de impulsionar a eletricidade.

No Senegal, a MCC está implementando uma iniciativa de US$ 600 milhões (R$ 3,4 bilhões, na cotação atual) - que inclui US$ 50 milhões (R$ 284 milhões) do governo senegalês - para aumentar o serviço de eletricidade fora das áreas rurais.

O memorando indicou que a revisão não está completa e que não está claro se os Estados Unidos vão cumprir os contratos prometidos.

