Mineradores bloqueiam La Paz contra falta de combustível

Milhares de mineradores bloquearam nesta quarta-feira as principais vias do centro de La Paz, em protesto contra a escassez de combustível e a crise econômica na Bolívia.

Desde 2023, o país enfrenta dificuldades econômicas devido à falta de dólares, que afetou, entre outras coisas, sua capacidade de importar combustível. Os mineradores cobram uma atenção maior do governo e apontam problemas graves na produção do setor, uma das principais fontes de receita do país.

Honorato Condori, líder do sindicato da Federação de Cooperativas de Mineração da Bolívia (Fencomin), explicou que elas enfrentam dificuldades devido "à falta de diesel", um combustível essencial para as suas operações, e de material explosivo.

Os mineradores saíram em passeata por La Paz, onde bloquearam as principais vias do centro. A polícia fechou as ruas que dão acesso à praça de armas, onde ficam os gabinetes presidenciais e o Congresso. O ministro da Mineração, Alejandro Santos Laura, pediu um diálogo.

gta-jac/sf/dga/dga/lb