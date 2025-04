JD Vance diz que Rússia e Ucrânia devem alcançar acordo ou EUA abandonarão negociações

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta quarta-feira (23) que Rússia e Ucrânia devem alcançar um acordo de paz ou Washington abandonará os esforços de mediação nas negociações.

Vance afirmou durante uma visita à Índia que seu país fez uma "proposta muito explícita" às duas partes, que inclui a necessidade de troca de territórios, "e é hora para que digam sim ou para que os Estados Unidos se retirem deste processo".

Representantes dos Estados Unidos, da Ucrânia e de sete países europeus se reúnem nesta quarta-feira em Londres, em uma nova tentativa de acabar com a guerra russa em território ucraniano.

"Este é o momento, acredito, de dar, se não o passo final, um dos passos finais, que é, em um nível mais amplo, dizer que vamos parar com as mortes, que vamos congelar as linhas territoriais em algum nível próximo de onde elas estão hoje", acrescentou Vance.

"Agora, é claro, isso significa que ucranianos e russos terão que renunciar a uma parte do território que possuem atualmente", completou.

O presidente americano, Donald Trump, prometeu na campanha que alcançaria um acordo entre Moscou e Kiev em 24 horas, mas não conseguiu obter concessões do presidente russo, Vladimir Putin.

Washington celebrou um acordo separado das duas partes para suspender os ataques contra instalações de energia por 30 dias, mas o Kremlin anunciou que considera que a moratória já terminou.

