Google vai manter cookies publicitários no Chrome

Cinco anos após dizer que iria eliminá-los, o Google anunciou nesta terça-feira que não deixará de autorizar o uso de cookies em seu navegador, o Chrome.

Os "cookies de terceiros" são arquivos que registram a atividade do usuário para lhe oferecer anúncios personalizados, uma ferramenta-chave para a publicidade digital. Desde 2022, o gigante das buscas na internet fala em uma transição dos cookies para um sistema menos intrusivo, que identifique os interesses e preferências do usuário sem salvar o seu histórico de navegação.

Em janeiro de 2020, o Google anunciou o compromisso de bloqueá-los, uma medida cuja aplicação foi adiada várias vezes. Em julho de 2024, o grupo informou que não impediria os cookies, mas que deixaria aberta a possibilidade de o usuário desativá-los.

Sobre eventuais mudanças nos cookies, "está claro que as perspectivas são divergentes" entre "editores de conteúdo, desenvolvedores, reguladores e a indústria publicitária", destacou Anthony Chavez, vice-presidente da Privacy Sandbox, dedicada ao gerenciamento de dados pessoais. Segundo ele, os avanços tecnológicos registrados desde 2022 e o auge da inteligência artificial oferecem novas formas de proteger os dados pessoais do usuário que não deseja compartilhá-los.

O especialista também citou o ambiente regulatório, que "evoluiu consideravelmente" em nível mundial. "Por todos esses motivos, decidimos manter nossa abordagem atual para os cookies de terceiros no Chrome", explicou, em mensagem publicada hoje no blog do Google.

Uma juíza federal dos Estados Unidos determinou neste mês que o Google monopolizou o mercado da publicidade digital ao implementar ações anticompetitivas para atingir seus objetivos.

