Flamengo arranca empate contra LDU (0-0) em Quito pela 3ª rodada da Libertadores

O Flamengo empatou em 0 a 0 com a LDU na altitude de Quito, nesta terça-feira (22), pela terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores-2025.

Os equatorianos cederam espaços, mas faltou garra e precisão aos rubro-negros para vencer uma partida que, em alguns momentos, foi monótona.

O empate no estádio Rodrigo Paz Delgado acabou sendo um bom resultado para os dois times. Para o Flamengo, por ser visitante, e para a LDU, que segue provisoriamente na primeira colocação da chave, com 5 pontos.

O time comandado pelo técnico Filipe Luís está em terceiro com 4. A partida de quinta-feira entre o Central Córdoba da Argentina e o Deportivo Táchira da Venezuela definirá o líder do grupo.

O Flamengo tentou assumir o protagonismo desde o início da partida. Com a posse de bola e jogando de forma sólida, a equipe brasileira controlava o meio de campo e dificultava os avanços da LDU.

No entanto, o time da casa conseguiu em alguns momentos passar pela defesa adversária com Lisandro Azulgaray, que, apesar de suas tentativas, não fez sua melhor partida.

O que prometia ser um duelo de campeões acabou virando um jogo insosso.

- Sem emoções -

Faltou criatividade ao time equatoriano em uma partida cheia de erros e sem intensidade. Seus movimentos previsíveis facilitaram o jogo defensivo da equipe carioca.

No segundo tempo, os dois treinadores se concentraram em reforçar o ataque. Gian Allala, Ricardo Adé e Álex Arce tiveram chances de abrir o placar.

No time carioca, Pedro substituiu Juninho no ataque. No entanto, foi Luiz Araújo, que entrou em campo aos 67 minutos, quem animou a equipe rubro-negra com uma jogada individual.

Azulgaray saiu aos 65 minutos e Alexander Alvarado entrou em campo em seu lugar.

A entrada de Michael Estrada (78'), substituindo Arce, deu força ao time local, que teve um gol anulado por impedimento.

Nos minutos finais da partida, os jogadores do técnico Pablo "Vitamina" Sánchez aceleraram o ritmo. Estrada voltou a levar perigo após um cruzamento de Fernando Cornejo, mas faltou força no chute e acabou mandando a bola para fora.

Na próxima rodada o Flamengo vai visitar o Central Córdoba enquanto a LDU vai jogar contra o Deportivo Táchira também fora de casa.

Escalações:

LDU: Gonzalo Valle - Daniel de la Cruz, Ricardo Adé, Gian Allala y Leonel Quiñónez - Kevin Minda (Gabriel Villamil, 55'), Carlos Gruezo, Fernando Cornejo - Bryan Ramírez (Lautaro Pastrán, 78'), Lisandro Alzugaray (Alexander Alvarado, 65') e Álex Arce (Michael Estrada, 78'). Técnico: Pablo Sánchez.

Flamengo: Agustín Rossi - Wesley, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton (Guillermo Varela, 90') - Evertton, Erick Pulgar, Bruno Henrique (Luiz Araújo, 67'), Arrascaeta (Everton Cebolinha , 67'), Gerson – Juninho (Pedro, 59'). Técnico: Filipe Luís.

