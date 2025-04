Nantes arranca empate contra PSG, que segue invicto na Ligue 1

O Paris Saint-Germain empatou em 1 a 1 com o Nantes nesta terça-feira (22), em uma partida adiada da 29ª rodada da Ligue 1, mas, com esse resultado, o time do técnico Luis Enrique ampliou sua sequência invicta no Campeonato Francês para 30 partidas.

Depois que o meio-campista português Vitinha abriu o placar aos 33 minutos com um chute de pé esquerdo de dentro da área, o meia brasileiro Douglas empatou para o time da casa aos 83 minutos com outro disparo de canhota no ângulo de Donnarumma, dando ao seu time, que é 14º, um ponto valioso na luta para permanecer na primeira divisão.

Este empate permite ao PSG, que se sagrou matematicamente campeão no início de abril, se aproximar da invencibilidade do adversário desta terça-feira. Os 'canaris' ficaram 32 jogos sem perder na temporada 1994-95.

Nesta rodada, os parisienses quebraram mais um recorde entre os cinco principais campeonatos europeus: estão invictos fora de casa há 39 partidas, desde a derrota sofrida no dia 11 de fevereiro de 2023, na visita ao Monaco (3 a 1).

Mas o PSG precisará melhorar seu desempenho na semana que vem, em Londres, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, contra o Arsenal. O clube da capital francesa poderá realizar testes na sexta-feira, na partida da Ligue 1 contra o Nice, no Parque dos Príncipes às 16h45 (horário de Brasília).

No Stade de la Beaujoire, Luis Enrique conseguiu pelo menos poupar vários jogadores no segundo tempo, já pensando na batalha de Londres.

"Ainda restam muitas competições. Não estou contando o Mundial de Clubes, que é quase na temporada que vem, mas vamos continuar trabalhando para nos prepararmos para este final de temporada", disse o técnico espanhol, que não perde fora de casa no Campeonato Francês desde que chegou ao PSG (24 vitórias e 8 empates).

--- Jogo adiado da 29ª rodada do Campeonato francês:

- Terça-feira:

Nantes - PSG 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 78 30 24 6 0 83 28 55

2. Olympique de Marselha 55 30 17 4 9 62 42 20

3. Monaco 54 30 16 6 8 57 35 22

4. Lille 53 30 15 8 7 47 32 15

5. Nice 51 30 14 9 7 56 38 18

6. Lyon 51 30 15 6 9 58 41 17

7. Strasbourg 51 30 14 9 7 48 37 11

8. Lens 45 30 13 6 11 35 33 2

9. Brest 44 30 13 5 12 48 49 -1

10. Rennes 38 30 12 2 16 45 40 5

11. Auxerre 38 30 10 8 12 41 45 -4

12. Toulouse 34 30 9 7 14 38 39 -1

13. Reims 32 30 8 8 14 32 42 -10

14. Nantes 31 30 7 10 13 35 50 -15

15. Angers 30 30 8 6 16 29 48 -19

16. Le Havre 27 30 8 3 19 33 64 -31

17. Saint-Etienne 27 30 7 6 17 33 68 -35

18. Montpellier 15 30 4 3 23 22 71 -49

