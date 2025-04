Parentes de venezuelanos deportados para El Salvador criticam proposta de Bukele

Sob o argumento de que "não são criminosos", parentes de imigrantes deportados dos Estados Unidos para El Salvador criticaram nesta terça-feira (22) a proposta de troca de prisioneiros feita pelo presidente salvadorenho, Nayib Bukele, ao governo venezuelano.

Bukele propôs no último domingo (20) a seu colega Nicolás Maduro a troca de 252 venezuelanos deportados dos Estados Unidos e presos em seu país pelo mesmo número do que chamou de "presos políticos" mantidos pelo governo venezuelano, uma oferta que Maduro considerou "ilegal" e "abusiva".

"Não temos por que aceitar uma troca, porque nossos filhos não são criminosos", afirmou a manicure Luismary Gómez, 44, mãe de um homem deportado semanas atrás. "Meu filho assinou sua deportação acreditando que estava fazendo a melhor coisa do mundo, e olha a armadilha em que caiu", criticou Luismary, que se concentrou com outras 50 pessoas na sede da ONU em Caracas.

O governo de Bukele é um aliado-chave do presidente americano Donald Trump em sua política anti-imigração, e recebeu, em pouco mais de um mês, 288 deportados, 252 deles venezuelanos, que estão em uma prisão de segurança máxima salvadorenha.

Há cerca de um mês, Trump invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 para prender e deportar para El Salvador venezuelanos e salvadorenhos que acusou de integrar as organizações criminosas Trem de Aragua e Mara Salvatrucha. Eles foram levados para o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), prisão construída por Bukele e considerada a maior da América Latina, com capacidade para 40 mil pessoas.

"Nossos filhos foram sequestrados, estão fazendo tráfico de pessoas com eles", afirmou o profissional de saúde Ángel Blanco, 58. Ele contou que seu filho trabalhava em um armazém de Nova York de dia, e à noite como entregador. "Se Bukele quer ter escravos, que me mandem para lá, mas que mandem meu filho para cá."

O Ministério Público venezuelano pede a libertação incondicional dos imigrantes deportados.

