Barça vence Mallorca (1-0) e se consolida na liderança do Espanhol

O Barcelona consolidou sua liderança na LaLiga nesta terça-feira (22) após vencer o Mallorca (7º) por 1 a 0 em Montjuic, graças a um gol de Dani Olmo, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com a vitória, a equipe catalã volta a abrir sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que enfrenta o Getafe (12º) na quarta-feira, no Coliseum da cidade vizinha à capital.

Sem poder contar com o atacante polonês Robert Lewandowski, artilheiro da LaLiga com 25 gols, devido a uma lesão na coxa, o técnico do Barça, Hansi Flick, surpreendeu com uma escalação inicial atípica antes do 'El Clásico' contra o Real Madrid na final da Copa do Rei, no próximo sábado, em Sevilha.

O treinador alemão escalou Hector Fort como lateral-direito e Eric García na lateral esquerda. Mas a mudança de maior destaque foi a presença de Ansu Fati, que permitiu que o atacante brasileiro Raphinha fosse poupado.

O goleiro visitante Leo Román impediu que o Barcelona abrisse o placar em diversas ocasiões. Primeiro, ele defendeu em dois tempos em tentativas de Ferran Torres e Lamine Yamal aos 12 minutos. Depois fez uma defesa espetacular que evitou um gol de Olmo (26').

Gavi mandou a bola na trave dois minutos depois (28') e, em seguida, o uruguaio Ronald Araujo (30') errou ao finalizar rente ao poste quando estava sozinho. Aos 40 minutos, Román espalmou dois chutes de Yamal. Depois, a defesa do Mallorca afastou quase em cima da linha um chute de pé esquerdo de Fort.

O Mallorca quase não criou perigo, embora tenha assustado os catalães pouco antes do intervalo com um gol de Mateu Morey, que o árbitro anulou por impedimento.

Logo no início do segundo tempo, Olmo conseguiu marcar o gol no primeiro ataque do seu time. O meio-campista recebeu a bola dentro da área após um passe de Eric García e finalizou com perfeição de pé esquerdo.

- Sonhando com 4 títulos -

Após o gol de Olmo, Flick fez mudanças, colocando em campo Raphinha, Fermín e o holandês Frenkie de Jong. Mas o gol que daria mais tranquilidade não veio.

Com amplo domínio no Campeonato Espanhol faltando cinco rodadas para o fim da temporada, o clube catalão, campeão da Supercopa da Espanha em janeiro, classificado para as semifinais da Liga dos Campeões e finalista da Copa do Rei, pode continuar sonhando com a conquista de quatro títulos.

"Acho que fizemos uma ótima partida. Estou muito feliz porque houve rodízio de jogadores, e estou muito contente por eles", disse Gavi à Movistar+ após a partida.

"Poderíamos ter resolvido o jogo antes, mas o goleiro fez uma ótima partida. Tivemos muitas chances que poderíamos ter aproveitado, mas futebol é assim. Nem sempre é fácil marcar. Persistimos até conseguir o gol, e isso é o que importa", continuou o meio-campista.

Na outra partida do dia, o Valencia (14º) empatou em 1 a 1 com o Espanyol (13º) em Mestalla. Javi Puado (40') colocou 'Los Pericos' na frente, mas Javi Guerra deixou tudo igual no início do segundo tempo (57').

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Valencia - Espanyol 1 - 1

Barcelona - Mallorca 1 - 0

- Quarta-feira:

(14h00) Athletic Bilbao - Las Palmas

Celta Vigo - Villarreal

(16h30) Getafe - Real Madrid

Alavés - Real Sociedad

- Quinta-feira:

(14h00) Osasuna - Sevilla

Leganés - Girona

(16h30) Atlético de Madrid - Rayo Vallecano

Betis - Valladolid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 33 24 4 5 89 32 57

2. Real Madrid 69 32 21 6 5 65 31 34

3. Atlético de Madrid 63 32 18 9 5 53 27 26

4. Athletic Bilbao 57 32 15 12 5 49 26 23

5. Villarreal 52 31 14 10 7 55 42 13

6. Betis 51 32 14 9 9 45 40 5

7. Mallorca 44 33 12 8 13 31 38 -7

8. Celta Vigo 43 32 12 7 13 47 49 -2

9. Real Sociedad 42 32 12 6 14 32 36 -4

10. Rayo Vallecano 41 32 10 11 11 35 39 -4

11. Osasuna 41 32 9 14 9 39 46 -7

12. Getafe 39 32 10 9 13 31 29 2

13. Espanyol 39 32 10 9 13 35 41 -6

14. Valencia 39 33 9 12 12 37 49 -12

15. Sevilla 37 32 9 10 13 35 43 -8

16. Girona 34 32 9 7 16 39 51 -12

17. Las Palmas 32 32 8 8 16 38 52 -14

18. Alavés 31 32 7 10 15 34 46 -12

19. Leganés 29 32 6 11 15 29 48 -19

20. Valladolid 16 32 4 4 24 23 76 -53

