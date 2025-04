Presidente do Equador irá a funeral do papa Francisco

O presidente do Equador, Daniel Noboa, estará presente no funeral do papa Francisco, que será realizado no próximo sábado, na Praça São Pedro, no Vaticano, informou a chancelaria equatoriana nesta terça-feira (22).

O papa argentino morreu na véspera, aos 88 anos, em seu apartamento na residência de Santa Marta, na Cidade do Vaticano.

Noboa viajará "para assistir à missa no dia de sábado", durante os funerais do papa, disse a chanceler Gabriela Sommerfeld, após assinar o livro de condolências na Nunciatura Apostólica em Quito.

O Equador decretou três dias de luto nacional pela "perda irreparável" do papa Francisco, assinalou a Secretaria de Comunicação da Presidência. As bandeiras permanecerão hasteadas a meio mastro em todos os prédios públicos até 24 de abril.

