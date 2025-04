AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2025 ATÉ QUARTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2025

América

(+) PORTO ALEGRE (Brasil) - Porto Alegre, diante do mesmo perigo um ano depois das cheias mortais -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas - 16H00

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - San Lorenzo realiza uma missa em homenagem ao seu mais famoso torcedor, o papa Francisco - 20H15

SAN ISIDRO (Argentina) - Julgamento de profissionais de saúde acusados de homicídio de Diego Maradona - (até 17 de Julho)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Presidente chileno Gabriel Boric faz visita de Estado - (até 24)

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco é velado na Basílica de São Pedro - (até 26)

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Procissão para levar o caixão do papa Francisco da capela de Santa Marta até a Basílica de São Pedro - 05H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Cerimônia de abertura do Dia da Memória do Holocausto no Yad Vashem - 15H00

(+) JERUSALÉM - Missa em memória do papa na Igreja do Santo Sepulcro -

QUINTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2025

América

SAN ISIDRO (Argentina) - Audiência em julgamento de profissionais de saúde acusados de homicídio de Diego Maradona -

SÁBADO, 26 DE ABRIL DE 2025

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Funeral do papa Francisco na Praça de São Pedro - 06H00

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2025

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Ministros das Relações Exteriores do Brics se reúnem - 16H00 (até 29)

TERÇA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2025

América

SAN ISIDRO (Argentina) - Audiência em julgamento de profissionais de saúde acusados de homicídio de Diego Maradona -

CARACAS (Venezuela) - Campanha para as eleições regionais e parlamentares da Venezuela - 02H00 (até 22 de Maio)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00