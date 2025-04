Itália decreta cinco dias de luto nacional pela morte do papa

A Itália decretou nesta terça-feira (22) cinco dias de luto nacional pela morte do papa Francisco, um período de luto que prosseguirá até sábado, anunciou o ministro da Proteção Civil, Nello Musumeci.

O luto terminará no sábado, coincidindo com o funeral do papa argentino, que faleceu na segunda-feira aos 88 anos. Em 2005, o então primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, decretou três dias de luto pela morte de João Paulo II.

ljm/an/zm/fp