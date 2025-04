O vocabulário da eleição do novo papa

Na imponente Capela Sistina, dentro do Palácio Apostólico do Vaticano, os 135 cardeais com direito a voto e menos de 80 anos escolherão nas próximas semanas o sucessor do papa Francisco. A seguir, um breve vocabulário sobre o evento crucial.

ANEL DO PESCADOR: O "anel do pescador" é um item de ouro maciço usado por todos os papas com seu nome gravado em latim e que na antiguidade servia para selar documentos. Após a morte ou renúncia de um papa, o Vaticano risca a face do anel, que serve como selo, para impedir falsificações.

'ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM: HABEMUS PAPAM!': "Anuncio-lhes com grande alegria: Temos papa!" é a frase em latim com a qual o cardeal protodiácono anuncia a eleição do novo sumo pontífice.

BASÍLICA: A imponente basílica de São Pedro, a maior igreja do mundo, abriga a missa que precede o conclave e que é presidida pelo cardeal decano.

CAMERLENGO: Até a eleição do novo papa, ele é temporariamente o principal dirigente do Vaticano, mas deve informar suas decisões ao colégio de cardeais. O atual camerlengo é o irlandês Kevin Farrell.

CAPELA SISTINA: A capela onde acontece o conclave fica dentro do Palácio Apostólico do Vaticano e é conhecida em todo o mundo pelos magníficos afrescos de Michelangelo.

CARDEAL PROTODIÁCONO: É o responsável por anunciar publicamente o nome do novo papa.

COLÉGIO CARDINALÍCIO: O colégio cardinalício ou "Sacro Colégio" reúne todos os cardeais da Igreja Católica, com direito de voto ou não no conclave.

CONCLAVE: A palavra conclave vem do latim 'cum clavis' que significa "sob chave" e é a reunião dos cardeais de todo o mundo para eleger um novo papa. Em 1970, Paulo VI fixou em 80 anos a idade limite para poder votar. O conclave se reúne em um prazo de entre 15 e 20 dias após a renúncia ou a morte do pontífice, mas pode ser antecipado se todos os cardeais já estiverem em Roma.

CONGREGAÇÕES GERAIS: São reuniões a portas fechadas que precedem o conclave, nas quais os cardeais debatem sobre o perfil do próximo papa, entre outras questões.

CONSTITUIÇÃO APOSTÓLICA: Em 1996, João Paulo II promulgou a Constituição Apostólica 'Universi Dominici gregis' que detalha todo o processo de eleição do novo papa, da Sé Vacante, momento em que o Vaticano fica sem pontífice, até a proclamação de seu sucessor.

EXTRA OMNES' ("Todos fora"): O mestre de cerimônias litúrgicas pronuncia esta frase para convidar todos os que não participam do conclave a sair da Capela Sistina.

FUMAÇA BRANCA, FUMAÇA NEGRA: Os cardeais votam por meio de cédulas, que são contadas antes de serem queimadas em um fogão. Se ninguém conseguir a maioria necessária de dois terços dos votos, adiciona-se uma substância química para escurecer a fumaça que sai pela chaminé da Capela Sistina.

Uma vez eleito o novo papa, adiciona-se uma substância química diferente para que a fumaça se torne branca e anuncie a eleição à multidão que aguarda na praça de São Pedro. Neste momento, os sinos da Basílica de São Pedro e de toda Roma começam a tocar.

'NOMEN': É o nome escolhido pelo novo papa, em geral uma homenagem a um antigo pontífice pelo qual costuma sentir especial afinidade. Os mais recentes foram Francisco, Bento, João Paulo, Paulo e João. Um número é adicionado ao nome.

ORDENS: O Sacro Colégio Cardinalício está dividido em três ordens: bispos, presbíteros e diáconos.

PAPA: O papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, "é o princípio e fundamento perpétuo e visível da unidade tanto dos Bispos como da multidão de fiéis", segundo o 'Lumen gentium', um dos principais textos do Concílio Vaticano II. "Papa" vem do grego e significa "pai". Entre outros, o líder da Igreja Católica ostenta os títulos de Santo Padre, Vigário de Cristo, Sucessor de Pedro e Primaz da Itália.

PAPÁVEIS: Os papáveis ('papabili', em italiano) são os cardeais que, se acredita, têm mais possibilidades de serem eleitos pontífices.

RESIDÊNCIA DE SANTA MARTA: Desde 2005, os cardeais se hospedam durante o conclave nesta residência, dentro do Vaticano, onde o papa Francisco decidiu morar.

SALA DAS LÁGRIMAS: Logo após aceitar o cargo, o papa se isola em um pequeno cômodo anexo à Capela Sistina, a Sala das Lágrimas, para desabafar diante da magnitude da missão que tem pela frente.

SÉ VACANTE: O período chamado "Sé Vacante" começa com a morte ou renúncia do papa e termina com a eleição de seu sucessor.

