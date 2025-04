Caixão do papa Francisco será levado para basílica de São Pedro na quarta-feira

O caixão do papa Francisco, que faleceu na segunda-feira aos 88 anos, será trasladado na quarta-feira (22) às 9h00 (4h00 de Brasília) para a basílica de São Pedro do Vaticano, onde os fiéis poderão se despedir do pontífice, anunciou a Santa Sé.

O corpo está atualmente na capela da residência de Santa Marta, onde o primeiro pontífice latino-americano da história faleceu na manhã de segunda-feira.

