EUA acusa Uber de táticas enganosas de assinatura

A agência reguladora do comércio dos Estados Unidos acusou, nesta segunda-feira (21), a Uber de enganar os usuários sobre descontos promocionais em um de seus serviços de assinatura e, inclusive, de tê-los inscrito sem autorização.

Na ação, a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) argumenta que a companhia com sede em San Francisco violou a lei para restaurar a confiança dos consumidores on-line com táticas enganosas no serviço Uber One.

"Os americanos estão cansados de serem registrados em assinaturas não solicitadas que parecem impossíveis de cancelar", disse o presidente da FTC, Andrew Ferguson, em um comunicado para anunciar o processo.

"A Uber não apenas enganou os consumidores sobre suas assinaturas, mas também tornou injustificadamente difícil cancelá-las", acrescentou.

A Uber One oferece descontos em viagens ou pedidos em domicílio fazendo uso do serviço Uber Eats.

O serviço de assinatura custa cerca de 10 dólares mensais (R$ 58). A Uber atraiu usuários com a promessa de economizar 25 dólares mensais (R$ 146), mas isso não se aplica às tarifas de assinaturas, segundo a denúncia.

Os representantes da FTC alegam que a promessa da Uber era enganosa e que a companhia dificultou o cancelamento do serviço mesmo quando afirmava que ele poderia ser feito "a qualquer momento".

A Uber nega ter registrado usuários sem sua permissão e disse que a maioria dos cancelamentos de assinaturas leva menos de 20 segundos no aplicativo de celular.

"Estamos decepcionados que a FTC tenha escolhido seguir adiante com esta ação", disse à AFP um porta-voz da empresa.

