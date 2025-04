Flamengo tem equatoriano Plata como destaque contra LDU em Quito pela Libertadores

O Flamengo, que vive um bom momento, aposta na experiência de Gonzalo Plata em sua visita à LDU para superar o favoritismo do time equatoriano nesta terça-feira (22) pela terceira rodada do Grupo C da Copa Libertadores-2025.

O equatoriano Plata se destaca pelos passes, gols e conhecimento do estádio Rodrigo Paz Delgado. O meio-campista está acostumado a jogar pela seleção de seu país nesse campo, que receberá a partida da Libertadores a partir das 17h locais (19h de Brasília).

O Flamengo, que conquistou o torneio três vezes, está em terceiro no Grupo C com 3 pontos. Uma vitória permitiria ao time carioca assumir provisoriamente a liderança e superar na classificação a LDU, que busca repetir o feito de 2008, quando se tornou o único clube equatoriano a vencer uma Libertadores.

A equipe de Quito lidera graças ao saldo de gols, mas tem o mesmo número de pontos (4) do argentino Central Córdoba, que enfrenta na quinta-feira o venezuelano Táchira (0).

"Desta vez é pelo meu clube, então vamos torcer para que as coisas aconteçam do nosso jeito na terça-feira, pois precisamos dos três pontos", disse Plata, que marcou pelo Flamengo na semana passada na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude no Campeonato Brasileiro.

Em sua última partida pelo Brasileirão, o Flamengo empatou sem gols com o Vasco.

O meio-campista reconheceu que a sensação de jogar no Estádio Rodrigo Paz será "um pouco diferente" desta vez.

- Fator altitude -

A Liga de Quito tem o fantasma da altitude a seu favor, que já custou ao Flamengo o desfalque de dois jogadores. "Sabemos que a questão da altitude será um desafio para nós, mas a equipe está focada e temos que conquistar os três pontos", disse Plata.

Allan e o uruguaio Nicolás de la Cruz ficaram de fora da lista de relacionados devido às condições que dificultam a atuação em cidades como Quito, que fica 2.850 metros acima do nível do mar.

O técnico Filipe Luís tampouco poderá contar com Alex Sandro devido a lesão. No entanto, o treinador tem em seu elenco o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, que é o segundo maior artilheiro estrangeiro do Flamengo, e o chileno Erick Pulgar, que abriu o placar contra o Juventude de cabeça.

Na LDU, atual campeã equatoriana, o técnico Pablo 'Vitamina' Sánchez tem sido cauteloso. Na última partida do campeonato local, preferiu escalar alguns reservas, mas ainda assim conseguiu vencer o Aucas por 3 a 1 no clássico da capital.

"Entendíamos que era o momento de fazer rodízio devido à proximidade do jogo contra o Flamengo [...] os três jogadores que ganharam minutos fizeram uma partida muito boa", explicou o treinador.

No gol da LDU, ainda será sentida a ausência do emblemático Alexander Domínguez, suspenso pela Conmebol em agosto de 2024 por seis jogos por conduta antidesportiva.

Possíveis escalações:

LDU: Gonzalo Valle - Daniel de la Cruz, Ricardo Adé, Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Alexander Alvarado, Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray e Álex Arce. Técnico: Pablo Sánchez.

Flamengo: Agustín Rossi - Wesley, Leo Ortiz, Leo Pereira, Lucas, Gerson, Erick Pulgar, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

