Liverpool pode conquistar Premier League na quarta-feira sem precisar jogar

Ninguém duvida de que o Liverpool ganhará o título da Premier League, mas os 'Reds' podem fazê-lo na quarta-feira... a distância. Isso desde que o Arsenal, que antecipou seu jogo do fim de semana, não vença o Crystal Palace.

Forçada pelas semifinais da FA Cup que serão disputadas no próximo fim de semana, a Premier League antecipou duas partidas: Manchester City-Aston Villa para terça-feira, e Arsenal-Crystal Palace para quarta.

Com a vitória suada contra o Leicester no domingo, o Liverpool acumula agora 79 pontos, enquanto o Arsenal tem 66.

Faltam cinco rodadas para o fim do campeonato, ou seja, 15 pontos em disputa. Com isso, se perder para o Crystal Palace (12º), o Arsenal poderá conquistar no máximo 12 pontos, o que torna impossível alcançar o Liverpool.

Em caso de empate, o Liverpool não seria campeão matematicamente, mas sim virtualmente, pois superaria o Arsenal por 12 pontos, com um saldo de gols de +10.

O time de Arne Slot precisaria apenas de um empate em Anfield contra o Tottenham no domingo para comemorar com seus torcedores o 20º título inglês em sua história, empatando com o Manchester United em número de conquistas.

O Arsenal, porém, segue em boa fase, invicto desde 22 de fevereiro (quando perdeu por 1 a 0 para o West Ham) e tem como principal objetivo ao final da temporada, pelo menos o mais realista, a Liga dos Campeões.

- City-Villa: duelo crucial por vaga na Champions -

Jogar na quarta-feira dará ao time do técnico Mikel Arteta mais alguns dias de descanso e preparação antes de encarar o jogo de ida da semifinal contra o PSG na terça-feira da semana que vem.

Nesta terça (22), também se enfrentam o Manchester City (4º) de Pep Guardiola e o Aston Villa (7º) de Unai Emery, num duelo que pode ser decisivo na briga pelas cincio posições que darão direito a disputar a próxima Champions.

A Premier League já garantiu um quinto representante ao ficar em primeiro lugar no ranking da Uefa, e pode até ter um sexto se Manchester United ou Tottenham vencerem a Liga Europa.

O City, que está apenas um ponto à frente de seu adversário de terça-feira, também estará de olho na semifinal da FA Cup que disputará domingo contra o Nottingham Forest, uma chance para os comandados de Guardiola encerrarem em alta uma temporada decepcionante.

A outra semifinal da Copa da Inglaterra será no sábado entre Crystal Palace e Aston Villa.

--- Programação da 34ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

(16h00) Manchester City - Aston Villa

- Quarta-feira:

(16h00) Arsenal - Crystal Palace

- Sábado:

(08h30) Chelsea - Everton

(11h00) Southampton - Fulham

Newcastle - Ipswich Town

Wolverhampton - Leicester

Brighton - West Ham

- Domingo:

(10h00) AFC Bournemouth - Manchester United

(12h30) Liverpool - Tottenham

- Quinta-feira:

(15h30) Nottingham - Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 79 33 24 7 2 75 31 44

2. Arsenal 66 33 18 12 3 61 27 34

3. Newcastle 59 33 18 5 10 62 44 18

4. Manchester City 58 33 17 7 9 64 42 22

5. Chelsea 57 33 16 9 8 58 40 18

6. Nottingham 57 32 17 6 9 51 38 13

7. Aston Villa 57 33 16 9 8 53 47 6

8. AFC Bournemouth 49 33 13 10 10 52 40 12

9. Fulham 48 33 13 9 11 48 45 3

10. Brighton 48 33 12 12 9 53 53 0

11. Brentford 46 33 13 7 13 56 50 6

12. Crystal Palace 44 33 11 11 11 41 45 -4

13. Everton 38 33 8 14 11 34 40 -6

14. Manchester United 38 33 10 8 15 38 46 -8

15. Wolverhampton 38 33 11 5 17 48 61 -13

16. Tottenham 37 32 11 4 17 60 49 11

17. West Ham 36 33 9 9 15 37 55 -18

18. Ipswich Town 21 33 4 9 20 33 71 -38

19. Leicester 18 33 4 6 23 27 73 -46

20. Southampton 11 33 2 5 26 24 78 -54

./bds/mcd/dam/aam/aa