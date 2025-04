PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

PAPA MORTE: Papa Francisco morre aos 88 anos

VATICANO:

Papa Francisco morre aos 88 anos

O papa Francisco, o primeiro pontífice latino-americano e muito popular entre os fiéis do mundo todo, mas que enfrentou forte oposição à sua reforma da Igreja Católica, morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos.

VATICANO:

Francisco, um papa reformista que ouviu os marginalizados

O papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, destacou-se por colocar a dignidade humana dos excluídos no centro de seu discurso e por sua vontade reformista, embora não tenha revisado os dogmas mais tradicionais da Igreja Católica.

ROMA:

Estupor e devoção na Praça de São Pedro: 'um grande papa' se foi

"Um grande papa se foi", disse Fabio Malvesi, ainda chocado, que, como muitos outros fiéis, foi à Praça de São Pedro, no Vaticano, nesta segunda-feira(21), após o anúncio da morte do papa Francisco, aos 88 anos.

VATICANO:

Líderes mundiais rendem homenagem ao falecido papa Francisco

Mandatários de todo o mundo prestaram homenagem nesta segunda-feira ao papa Francisco, depois que o Vaticano anunciou a morte do sumo pontífice aos 88 anos.

VATICANO:

O que acontece após a morte do papa Francisco?

Após a morte do papa Francisco, a administração dos assuntos do Vaticano ficará temporariamente sob o comando do cardeal camerlengo durante os nove dias de cerimônias funerárias e o prazo de 15 a 20 dias para a organização de um conclave para eleger um novo pontífice.

VATICANO:

O que faz o papa?

Após a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21), os cardeais se reunirão em conclave para eleger seu sucessor. Seguem as principais prerrogativas do chefe da Igreja Católica:

VATICANO:

Veja quem são os cardeais mais destacados para o conclave que elegerá o próximo papa

Cardeais de todo o mundo viajarão a Roma para o funeral do papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21), e para participar das congregações gerais (reuniões preparatórias) antes do conclave.

VATICANO:

Dez momentos importantes do papado de Francisco

Das imagens impactantes do papa rezando sozinho na Praça de São Pedro durante a pandemia do coronavírus às fotos que o mostram lavando os pés de jovens presidiários, seguem alguns dos destaques do pontificado de Francisco.

VATICANO:

As frases do papa Francisco

O papa Francisco costumava usar uma linguagem simples e direta para mandar suas mensagens para os católicos e o mundo

VATICANO:

As principais medidas adotadas pelo papa Francisco

O papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, adotou uma série de medidas importantes durante o seu pontificado, desde a reforma da Cúria Romana ao combate aos abusos sexuais de menores na Igreja.

VATICANO:

Basílica de Santa Maria Maggiore, a última morada do papa no centro de Roma

A Basílica de Santa Maria Maggiore, onde o papa Francisco decidiu ser enterrado, é uma imponente igreja do século V localizada no centro de Roma, onde sete pontífices já foram sepultados.

VATICANO:

Francisco, alvo de oposição ferrenha dentro da Igreja

O papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, suscitou fervor e críticas ferrenhas dentro da Igreja por suas reformas que pretendiam abrir as portas de uma instituição milenar aos fiéis de hoje em dia.

VATICANO:

As viagens do papa Francisco para a América Latina

O papa Francisco, que faleceu aos 88 anos nesta segunda-feira (21), viajou sete vezes à América Latina desde que foi eleito pontífice em 13 de março 2023, mas nunca visitou seu país natal, Argentina, enquanto ocupou o cargo.

VATICANO:

Datas importantes na vida do papa Francisco

Estas são algumas datas importantes na vida do papa Francisco, o primeiro papa jesuíta e latino-americano, que morreu nesta segunda-feira(21), aos 88 anos.

BUENOS AIRES:

Argentinos lamentam a morte do papa

Os argentinos lamentaram, nesta segunda-feira (21), na Catedral de Buenos Aires, a partida de seu compatriota e líder espiritual, que os deixou "órfãos" e "sozinhos", ao morrer em Roma.

BUENOS AIRES:

Flores, futebol e favelas: as marcas do papa Francisco em Buenos Aires

Antes de ser nomeado papa, Jorge Bergoglio foi arcebispo de Buenos Aires, sua cidade natal, com a qual sempre manteve laços fraternos e cujas marcas permanecem no bairro de Flores, em seu querido clube de futebol, o San Lorenzo, e nas favelas que frequentava.

VATICANO:

Abusos sexuais no clero: o desafio mais espinhoso do papa Francisco

Quando o papa Francisco tomou posse, a Igreja Católica estava imersa em um escândalo global de abuso infantil pelos padres e, ao mesmo tempo, tentava acobertar a situação.

PARIS:

Francisco, um papa na era das redes sociais e da IA

O papa Francisco, uma estrela da internet às vezes relutante, sabia como usar as redes sociais para se comunicar, ao mesmo tempo em que alertava regularmente sobre os riscos da desinformação e o potencial abuso da inteligência artificial (IA).

WASHINGTON:

Os 100 dias de um chefe da Casa Branca que governa 'por instinto'

O presidente americano, Donald Trump, pode repreender seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, expulsar imigrantes invocando uma lei do século XVIII, ameaçar juízes e abalar os mercados mundiais. E foi o que ele fez nos últimos 100 dias, sem restrições.

WASHINGTON:

JD Vance: o 'cão de guarda' de Donald Trump

Em janeiro, JD Vance assumiu o historicamente ingrato cargo de vice-presidente dos Estados Unidos e tem se feito notar agressivamente, forjando o papel de 'cão de guarda' de Donald Trump.

WASHINGTON:

Momentos-chave dos primeiros 100 dias do mandato de Trump

Desde que voltou à Casa Branca, o presidente Donald Trump virou a política externa dos Estados Unidos de cabeça para baixo, sacudiu os mercados financeiros e transformou o Salão Oval no cenário de uma sucessão de acontecimentos.

WASHINGTON:

Após 100 dias de Trump, oposição luta para sair da apatia

Em choque, sem liderança, sem mensagem e dividida. Cem dias após o retorno de Donald Trump à Casa Branca, a oposição tem enfrentado dificuldades para reagir à onipresença do presidente republicano, que tenta redesenhar o cenário político americano à sua imagem.

COLUMBUS:

Tarifas transformam em desafio a importação de brinquedos da China para os EUA

Josh Staph teme que as prateleiras de sua loja de brinquedos nos Estados Unidos comecem a ficar vazias nos próximos meses por causa das tarifas alfandegárias adotadas pelo presidente Donald Trump, pois boa parte de seu estoque de produtos é "Made in China".

LAGOS:

Carnaval afro-brasileiro celebra laços culturais na Nigéria

Milhares de jovens e idosos descendentes de antigos escravizados desfilaram em trajes elaborados e coloridos em Lagos, a maior cidade da Nigéria, no domingo (20), para manter viva sua herança e celebrar a história afro-brasileira da cidade.

(Brasil história cultura festival Nigéria carnava, 610 palavras, já transmitida)

